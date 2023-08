Ce indică resturile avionului lui Prigojin găsite la trei kilometri distanță de locul prăbușirii: „Ar putea confirma...”

O parte din , a fost găsită la o distanță de trei kilometri de locul incidentului, conform noilor imagini publicate pe rețelele de socializare.

Potrivit acestora, avionul s-ar fi dezintegrat în aer, dar nu oferă niciun indiciu asupra cauzei.

The wing and landing gear of Prigozhin’s business jet have been found, Russian media report.

They fell 3 kilometers from the crash site into the river Lodyzhenka, near the railway station Kuzhenkino. A few hundred meters from the place where the tail of the plane was found -…

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)