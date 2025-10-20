B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Macron critică faptul că doar Trump și Putin vor lua parte la negocierile de pace din Budapesta: „Ucrainenii și europenii ar trebui să fie prezenți”

Macron critică faptul că doar Trump și Putin vor lua parte la negocierile de pace din Budapesta: „Ucrainenii și europenii ar trebui să fie prezenți”

B1.ro
20 oct. 2025, 22:22
Macron critică faptul că doar Trump și Putin vor lua parte la negocierile de pace din Budapesta: „Ucrainenii și europenii ar trebui să fie prezenți”
Preşedintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta - Bestimage / Jeanne Accorsini/Pool/Bestimage
Cuprins
  1. Ce părere are Macron despre întrevederea dintre Trump și Putin, de la Budapesta
  2. Ce fel de acord își doresc europenii pentru Ucraina

Emmanuel Macron reiterează ideea că negocierile pentru încheierea războiului din estul Europei ar trebui să aibă loc în prezența reprezentanților Ucrainei și statelor europene. Președintele francez a subliniat că deciziile care îi afectează direct pe europeni ar trebui luate în prezența lor. Remarca lui Macron vine în contextul în care SUA, Rusia și Ungaria se pregătesc pentru o întâlnire dintre Putin și Trump, la Budapesta.

Ce părere are Macron despre întrevederea dintre Trump și Putin, de la Budapesta

Președintele francez apreciată summitul de la Budapesta ca fiind „pozitiv” atâta timp cât cei prezenți se vor limita la a discuta chestiuni care afectează SUA și Rusia.

„Consider că este foarte pozitiv faptul că președinții se pot întâlni pentru a discuta agendele lor bilaterale. Din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenți. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenți. Asta este tot ce pot spune”, a afirmat Macron, la summitul euro-mediteranean MED9, în Slovenia.

Ce fel de acord își doresc europenii pentru Ucraina

Emmanuel Macron a susținut că europenii își doresc ca Ucraina și Rusia să semneze un acord de pace durabil. De asemenea, președintele francez a reafirmat sprijinul Europei pentru Ucraina și a lăudat curajul și reziliența țării.

„Singura pace care poate fi obținută este o pace solidă și durabilă, una care să respecte cerințele dreptului internațional și să creeze condițiile pentru durabilitatea sa. Nu există altă pace, iar europenii au fost întotdeauna clari în această privință.

În ceea ce ne privește, continuăm să mergem alături de Ucraina, care rezistă cu curaj”, a mai declarat liderul de la Elysee.

Vineri urmează să aibă loc o reuniune a țărilor care sprijină națiunea atacată de Rusia, membre așa-numite „Coaliție a Voinței”. Reuniunea va avea loc atât fizic, la Londra, cât și prin videoconferință, iar unul dintre participanții va fi chiar Volodimir Zelenski.

Tags:
Citește și...
Marea Britanie caută meseriași. Lista meseriilor esențiale pentru viitorul țării
Externe
Marea Britanie caută meseriași. Lista meseriilor esențiale pentru viitorul țării
Un cuplu a transformat un autobuz din anii ’60 într-o casă de lux. Cât i-a costat întregul proiect
Externe
Un cuplu a transformat un autobuz din anii ’60 într-o casă de lux. Cât i-a costat întregul proiect
Închirierea trotinetelor electrice interzisă într-un mare oraș european. Decizia intră în vigoare din 2026
Externe
Închirierea trotinetelor electrice interzisă într-un mare oraș european. Decizia intră în vigoare din 2026
Cum ar putea întâlnirea dintre Trump și Putin să scadă prețul pâinii, în Ungaria. Viktor Orban a venit cu explicația
Externe
Cum ar putea întâlnirea dintre Trump și Putin să scadă prețul pâinii, în Ungaria. Viktor Orban a venit cu explicația
„Shutdown” în SUA: Cum sunt afectați concret americanii și care sunt implicațiile pentru România
Externe
„Shutdown” în SUA: Cum sunt afectați concret americanii și care sunt implicațiile pentru România
Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Ce stat a readus subiectul în atenția liderilor europeni
Externe
Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Ce stat a readus subiectul în atenția liderilor europeni
Protestele „No Kings” SUA și reacția sinistră a lui Trump – Negare, trolling și contra-atacul AI (VIDEO)
Externe
Protestele „No Kings” SUA și reacția sinistră a lui Trump – Negare, trolling și contra-atacul AI (VIDEO)
Derapaj la Casa Albă. Ce i-au făcut oamenii lui Trump unui jurnalist
Externe
Derapaj la Casa Albă. Ce i-au făcut oamenii lui Trump unui jurnalist
Cine a comandat jaful de la Luvru. Rusia și China ar putea fi implicate
Externe
Cine a comandat jaful de la Luvru. Rusia și China ar putea fi implicate
O femeie a câștigat la loterie folosind ChatGPT. Ce a scris, de i-a dat numerele câștigătoare, și ce premiu uriaș a încasat: „Am citit pe Google”
Externe
O femeie a câștigat la loterie folosind ChatGPT. Ce a scris, de i-a dat numerele câștigătoare, și ce premiu uriaș a încasat: „Am citit pe Google”
Ultima oră
23:58 - WhatsApp schimbă regulile pentru mesajele către necunoscuți. Cum va funcționa noua limită impusă
23:40 - Marea Britanie caută meseriași. Lista meseriilor esențiale pentru viitorul țării
23:35 - Dan Ciotoi și-a refăcut viața la 69 de ani, după un divorț dureros: „Nu doresc să apar cu ea”
23:30 - Un cuplu a transformat un autobuz din anii ’60 într-o casă de lux. Cât i-a costat întregul proiect
23:19 - Cătălin Predoiu, vizită oficială în Arabia Saudită. Primul ministru român de interne care merge în țara arabă
23:01 - Cât costă să te cazezi la vila Andreei Esca iarna aceasta. De ce facilități dispune unitatea de cazare din Porumbacu de Sus
22:35 - Telefonul tău merge tot mai greu. Ce poți face pentru a-l readuce la viteză normală
22:30 - Bucureștenii se pot compara cu locuitorii New York-ului. Capitala României, printre cele mai scumpe orașe din lume
21:58 - Un celebru actor din Las Fierbinți a divorțat după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Cu cine s-a recăsătorit acum, în secret
21:53 - Alimentele din frigider nu trăiesc la nesfârșit. Când devine frigiderul o capcană