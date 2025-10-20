Emmanuel Macron reiterează ideea că negocierile pentru încheierea războiului din estul Europei ar trebui să aibă loc în prezența reprezentanților Ucrainei și statelor europene. Președintele francez a subliniat că deciziile care îi afectează direct pe europeni ar trebui luate în prezența lor. Remarca lui Macron vine în contextul în care SUA, Rusia și Ungaria se pregătesc pentru o întâlnire dintre Putin și Trump, la Budapesta.

Ce părere are Macron despre întrevederea dintre Trump și Putin, de la Budapesta

Președintele francez apreciată summitul de la Budapesta ca fiind „pozitiv” atâta timp cât cei prezenți se vor limita la a discuta chestiuni care afectează SUA și Rusia.

„Consider că este foarte pozitiv faptul că președinții se pot întâlni pentru a discuta agendele lor bilaterale. Din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenți. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenți. Asta este tot ce pot spune”, , la summitul euro-mediteranean MED9, în Slovenia.

Ce fel de acord își doresc europenii pentru Ucraina

Emmanuel Macron a susținut că europenii își doresc ca Ucraina și Rusia să semneze un acord de pace durabil. De asemenea, președintele francez a reafirmat sprijinul Europei pentru Ucraina și a lăudat curajul și reziliența țării.

„Singura pace care poate fi obținută este o pace solidă și durabilă, una care să respecte cerințele dreptului internațional și să creeze condițiile pentru durabilitatea sa. Nu există altă pace, iar europenii au fost întotdeauna clari în această privință.

În ceea ce ne privește, continuăm să mergem alături de Ucraina, care rezistă cu curaj”, a mai declarat liderul de la Elysee.

Vineri urmează să aibă loc o reuniune a țărilor care sprijină națiunea atacată de Rusia, membre așa-numite „Coaliție a Voinței”. Reuniunea va avea loc atât fizic, la , cât și prin videoconferință, iar unul dintre participanții va fi chiar Volodimir Zelenski.