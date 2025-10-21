Un preot rus a locuit ilegal pe teritoriul grec, vreme de trei ani ilegal. Acuzatul, care a pretins că e călugăr pe Muntele Athos, a fost arestat pe aeroportul „Macedonia” din Salonic.

Când ar fi trebuit să părăsească Grecia preotul rus

Preotul rus a fost identificat în timpul controlului documentelor de călătorie, pe aeroportul din Salonic, potrivit . Acesta urma să călătorească cu avionul la Istanbul, iar mai apoi, la .

Conform constatărilor, călugărul a intrat în Grecia pe 15 ianuarie 2022 și trebuia să plece până pe 28 februarie același an, ceea ce nu s-a întâmplat. În martie, a vizitat Muntele Athos, unde i s-a eliberat un permis de ședere de trei zile (de la 1 la 3 martie 2022, valabil până pe 4 martie), dar a rămas acolo aproape trei ani.

Ce pedeapsă a primit un preot rus care a stat ilegal pe Muntele Athos

A fost arestat miercuri dimineață, iar astăzi a fost adus în fața instanței, în Salonic. Judecătorii l-au condamnat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 5.000 de euro.

Cum și-a justificat bărbatul fapta

În conformitate cu noua lege, acuzatul a fost întrebat dacă dorește să își ispășească pedeapsa cu închisoarea sau să părăsească țara. A ales să se întoarcă în Rusia, ceea ce oricum plăcuia când a fost prins pe aeroport.

Bărbatul a declarat că locuia la mănăstirea Sfântul Pantelimon de pe Muntele Athos din 1 martie 2022 și că acum dorea să se întoarcă acasă la fiica sa.

Referitor la acuzația adusă împotriva sa, și-a asumat responsabilitatea, declarând: „Intenționam să mă întorc în 2022, dar nu am găsit bilet de avion și am decis să rămân pe Athos. M-am gândit că atunci când voi decide să mă întorc, voi plăti pur și simplu amenda și nu vor exista alte consecințe. Nu știam că este o infracțiune”.

De remarcat faptul că mănăstirea Sfântul Pantelimon de pe Muntele Athos este cunoscută și sub numele de „Mănăstirea Rusă”. Denumirea provine de la faptul că, vreme de secole, numeroși călugări ruși i-au călcat pragul. În 2016, chiar și președintele rus Vladimir Putin a vizitat-o​​.