B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”

Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”

B1.ro
21 oct. 2025, 23:09
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Cuprins
  2. Când ar fi trebuit să părăsească Grecia preotul rus
  3. Ce pedeapsă a primit un preot rus care a stat ilegal pe Muntele Athos
  4. Cum și-a justificat bărbatul fapta

Un preot rus a locuit ilegal pe teritoriul grec, vreme de trei ani ilegal. Acuzatul, care a pretins că e călugăr pe Muntele Athos, a fost arestat pe aeroportul „Macedonia” din Salonic.

Când ar fi trebuit să părăsească Grecia preotul rus

Preotul rus a fost identificat în timpul controlului documentelor de călătorie, pe aeroportul din Salonic, potrivit Blic. Acesta urma să călătorească cu avionul la Istanbul, iar mai apoi, la Moscova.

Conform constatărilor, călugărul a intrat în Grecia pe 15 ianuarie 2022 și trebuia să plece până pe 28 februarie același an, ceea ce nu s-a întâmplat. În martie, a vizitat Muntele Athos, unde i s-a eliberat un permis de ședere de trei zile (de la 1 la 3 martie 2022, valabil până pe 4 martie), dar a rămas acolo aproape trei ani.

Ce pedeapsă a primit un preot rus care a stat ilegal pe Muntele Athos

A fost arestat miercuri dimineață, iar astăzi a fost adus în fața instanței, în Salonic. Judecătorii l-au condamnat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 5.000 de euro.

Cum și-a justificat bărbatul fapta

În conformitate cu noua lege, acuzatul a fost întrebat dacă dorește să își ispășească pedeapsa cu închisoarea sau să părăsească țara. A ales să se întoarcă în Rusia, ceea ce oricum plăcuia când a fost prins pe aeroport.

Bărbatul a declarat că locuia la mănăstirea Sfântul Pantelimon de pe Muntele Athos din 1 martie 2022 și că acum dorea să se întoarcă acasă la fiica sa.

Referitor la acuzația adusă împotriva sa, și-a asumat responsabilitatea, declarând: „Intenționam să mă întorc în 2022, dar nu am găsit bilet de avion și am decis să rămân pe Athos. M-am gândit că atunci când voi decide să mă întorc, voi plăti pur și simplu amenda și nu vor exista alte consecințe. Nu știam că este o infracțiune”.

De remarcat faptul că mănăstirea Sfântul Pantelimon de pe Muntele Athos este cunoscută și sub numele de „Mănăstirea Rusă”. Denumirea provine de la faptul că, vreme de secole, numeroși călugări ruși i-au călcat pragul. În 2016, chiar și președintele rus Vladimir Putin a vizitat-o​​.

Tags:
Citește și...
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Externe
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Externe
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
Externe
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Externe
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
Externe
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
O pacientă cu boala Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier (VIDEO)
Externe
O pacientă cu boala Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier (VIDEO)
O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă
Externe
O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă
Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
Externe
Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
Externe
Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
Externe
De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
Ultima oră
23:39 - Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
23:35 - Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
23:25 - Pământul va avea o a doua lună până în 2083. Cât de mare este miniluna 2025 PN7
23:06 - Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
23:00 - Cum arată mașina ideală pentru oraș, în 2025? Analiza modelelor economice
22:45 - Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)
22:30 - Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
22:26 - Siguranța online a copiilor. Ce pot face părinții pentru a-i proteja
22:22 - Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
21:54 - Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă