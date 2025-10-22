Profețiile lui Nostradamus revin iar în atenția publică, pe măsură ce scena internațională e tot mai tensionată. Mulți interpretează vorbele sale ca fiind referiri la războaie și susțin că acestea seamănă foarte mult cu ce se întâmplă acum în lume.

Ce a spus Nostradamus

„Când Marte își va conduce calea printre stele, sângele uman va stropi sanctuarul. Trei focuri se ridică din laturile estice, în timp ce Vestul își pierde lumina în tăcere”

Așa sună o previziune a lui Nostradamus intrată acum în atenția interpreților. Catrenele sunt interpretate ca avertismente privind un conflict de amploare.

„Marte domină printre stele”, o expresie folosită de Nostradamus, e considerată simbol al războiului.

Aceste pasaje au fost puse în legătură cu tensiunile actuale din Asia de Est, cu războiul rus în Ucraina și tensiunile dintre Rusia și NATO, toate indicând un echilibru global tot mai precar.

În catrenele sale, autorul francez descria perioade dominate de sânge, distrugeri și de o schimbare a echilibrului de putere între Est și Vest, scrie .

Expresia „Vestul își pierde lumina în tăcere” este considerată o metaforă a declinului civilizației occidentale. Asta, în paralel cu apariția unei forțe mai puternice în Asia.

Care sunt șansele unui conflict global

Potrivit unor analize publicate de institute internaționale de strategie, precum Consiliul Atlantic și RAND Corporation, riscul izbucnirii unui conflict global de mari proporții până în 2026 ar fi de aproximativ 30%.

Datele sunt rezultatul unor evaluări militare și economice, dar pentru mulți coincid cu lui Nostradamus.