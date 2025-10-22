B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025

Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025

B1.ro
22 oct. 2025, 09:13
Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025
Nostradamus a avut profeții și pentru sfârșitul anului 2025
Cuprins
  1. Ce a spus Nostradamus
  2. Care sunt șansele unui conflict global

Profețiile lui Nostradamus revin iar în atenția publică, pe măsură ce scena internațională e tot mai tensionată. Mulți interpretează vorbele sale ca fiind referiri la războaie și susțin că acestea seamănă foarte mult cu ce se întâmplă acum în lume.

Ce a spus Nostradamus

„Când Marte își va conduce calea printre stele, sângele uman va stropi sanctuarul. Trei focuri se ridică din laturile estice, în timp ce Vestul își pierde lumina în tăcere”

Așa sună o previziune a lui Nostradamus intrată acum în atenția interpreților. Catrenele sunt interpretate ca avertismente privind un conflict de amploare.

„Marte domină printre stele”, o expresie folosită de Nostradamus, e considerată simbol al războiului.

Aceste pasaje au fost puse în legătură cu tensiunile actuale din Asia de Est, cu războiul rus în Ucraina și tensiunile dintre Rusia și NATO, toate indicând un echilibru global tot mai precar.

În catrenele sale, autorul francez descria perioade dominate de sânge, distrugeri și de o schimbare a echilibrului de putere între Est și Vest, scrie CanCan.

Expresia „Vestul își pierde lumina în tăcere” este considerată o metaforă a declinului civilizației occidentale. Asta, în paralel cu apariția unei forțe mai puternice în Asia.

Care sunt șansele unui conflict global

Potrivit unor analize publicate de institute internaționale de strategie, precum Consiliul Atlantic și RAND Corporation, riscul izbucnirii unui conflict global de mari proporții până în 2026 ar fi de aproximativ 30%.

Datele sunt rezultatul unor evaluări militare și economice, dar pentru mulți coincid cu previziunile lui Nostradamus.

Tags:
Citește și...
Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
Externe
Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
O replică lipsită de sens e permanent pe buzele copiilor din Generația Alfa. De unde provine „6-7” și ce semnifică
Externe
O replică lipsită de sens e permanent pe buzele copiilor din Generația Alfa. De unde provine „6-7” și ce semnifică
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Externe
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Externe
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Externe
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
Externe
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Externe
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
Externe
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
O pacientă cu boala Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier (VIDEO)
Externe
O pacientă cu boala Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier (VIDEO)
O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă
Externe
O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă
Ultima oră
09:37 - Mihai Fifor, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: „Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului” / „Este un om orbit de orgoliu”
09:32 - Beneficiile purtării unei orteze de mână în artrită şi sindrom de tunel carpian
09:07 - Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
09:02 - Cătălin Drulă (USR): „Campania asta este despre comunitatea pe care reușim să o construim împreună”. Ce proiecte vrea să susțină deputatul
08:46 - Moșteanu, replică după ce Călin Georgescu a cerut demiterea lui și a comandanților militari: „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului”
08:32 - Sfaturi pentru Black Friday. Cum pot evita cumpărătorii o anchiziție neinspirată și ce obligații au companiile în perioada reducerilor
08:31 - Ciucu: „Nu vor fi atacuri între noi în campania electorală pentru Primăria Capitalei” / „Premierul s-a consultat cu propriul partid, cu președintele României și cu toți președinții de partid, care fac parte din coaliție”
08:21 - Pistă de biciclete plină de denivelări și curbe, în Ialomița. „Asta e la caterincă, să scoată banii”. Ce spun autoritățile
07:54 - O replică lipsită de sens e permanent pe buzele copiilor din Generația Alfa. De unde provine „6-7” și ce semnifică
07:19 - Analiza tragediei din Constanța a ajuns la final. Ministrul Rogobete: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit”