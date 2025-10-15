B1 Inregistrari!
Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare

15 oct. 2025, 09:36
Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
Foto: Pixabay
Din octombrie, pedofilii din Kazahstan vor fi castrați chimic cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare.

Ce pedeapsă riscă pedofilii din Kazahstan

Începând din octombrie, pedofilii eligibili pentru eliberare condiționată vor fi supuși injecțiilor de castrare chimică. Procedura va avea loc cu șase luni înainte de a părăsi închisoarea.

Pedofilii care au comis violuri și agresiuni sexuale violente, provocând vătămări corporale grave, sunt adesea condamnați la închisoare pe viață. Măsura are rolul de a elimina orice risc de recidivă.

De-a lungul timpului, au existat deținuși care au fost castrați chimic în închisoare, la ordinul instanței. Însă, din octombrie, măsura era obligatorie pentru toți pedofilii eligibili să iasă din închisoare. Injecțiile vor continua și după eliberare, posibilă numai dacă deținuții trec de o „evaluare” a „stării lor mentale”.

„Administrația instituției, cu cel puțin 12 luni înainte de sfârșitul pedepsei, prezintă materialele instanței pentru o expertiză psihiatrică medico-legală, în vederea determinării prezenței sau absenței tulburărilor mintale și a tendințelor spre violență sexuală”, se arată într-un ordin al Ministrului Sănătății, potrivit Daily Star.

De când a intrat în vigoare măsura castrării pedofililor, în Kazahstan

Ordinul castrării chimice a pedofilului a intrat în vigoare pe 11 octombrie, la 10 zile după prima sa publicare oficială. Anul trecut, 11 pedofili dintr-o regiune a Kazahstanului au fost condamnați la castrare chimică obligatorie. Toți bărbații acuzați de „infracțiuni împotriva integrității sexuale a minorilor” proveneau din regiunea Kostanai.

Ce alte state iau în calcul metoda castrării chimice

Și guvernul britanic a adus în discuție, la începului lui 2025, planuri de implementare a castrării chimice voluntare a infractorilor sexuali. Secretarul pentru Justiție, Shabana Mahmood, a anunțat schem-pilot în luna mai. Luna trecută, ea s-a angajat să extindă schema existentă în patru închisori din sud-vest la 20 de închisori.

Extinderea înseamnă că aproximativ 6.400 de infractori sexuali vor acea acces la medicamente supresive chimice și tratament psihologic. Scopul este de a-și schimba comportamentul și a combate infracțiuni precum violul, manipularea și agresiunea.

