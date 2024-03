Cea mai bătrână persoană din lume a împlinit 117 ani. Starea sa de sănătate a atras atenția oamenilor de știință: „Este complet lucidă” (FOTO)

Maria Branyas Morera, care locuiește în Spania, a împlinit de curând vârsta de 117 ani. Se pare că aceasta este cea mai bătrână persoană din lume, potrivit .

Femeia s-a născut în San Francisco pe data de 4 martie 1907, însă familia sa a hotărât să se întoarcă în Spania, mai exact în Catalonia, în 1915, pe când avea doar opt ani. De asemenea, de mai bine de două decenii ea își duce liniștită bătrânețile într-un azil.

Doamna Morera a primit titlul oficial de din lume în ianuarie 2023, după moartea lui Lucile Randon, în vârstă de 118 ani, din Franța.

„Este foarte recunoscătoare pentru toate felicitările primite de ziua ei și pentru interesul pe care atâția oameni l-au manifestat față de starea ei de sănătate”, a spus Eva Carrera Boix, directorul azilului de bătrâni.

În plus, femeia s-a bucurat că a putut să își sărbătorească ziua de naștere în intimitate, alături de familia și prietenii săi.

Cu toate că are probleme de auz și de mobilitate, Maria Branyas se află într-o stare fizică și psihică bună și a acceptat să fie supusă unor teste științifice de către cercetători care speră să afle mai multe despre secretele unei vieți lungi.

Jo no us diré el secret per viure tants anys…

Llegiu aquest interessant llibre, molt ben estructurat i molt entenedor. Moltes gràcies, i per la feina que esteu fent i per la honestedat amb que la feu.

— Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112)