Cehia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Alte state europene analizează restricții similare

Cehia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Alte state europene analizează restricții similare

Selen Osmanoglu
09 feb. 2026, 10:51
Cehia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Alte state europene analizează restricții similare
Photo by Tracy Le Blanc / Pexels
Tot mai multe țări europene își exprimă îngrijorarea față de efectele nocive ale rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. În acest context, Cehia ar putea deveni următoarea țară care introduce restricții stricte privind accesul minorilor la platformele digitale.

Premierul Babiš susține interdicția pentru copiii sub 15 ani

Premierul ceh Andrej Babiš a declarat că sprijină interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani, invocând avertismentele specialiștilor.

„Experții pe care îi cunosc spun că acest fenomen este extrem de nociv pentru copii. Avem datoria de a-i proteja”, a afirmat șeful Guvernului de la Praga.

Vicepremierul Karel Havlíček a adăugat că Executivul analizează în mod serios această posibilitate și că o decizie ar putea fi luată chiar în cursul acestui an, potrivit Reuters.

Cazul Cehiei nu este izolat

Anul trecut, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. În Europa, mai multe guverne fie au introdus deja măsuri similare, fie analizează restricții comparabile.

Spania, Grecia, Marea Britanie, Slovenia și Franța se numără printre statele care discută înăsprirea legislației, pe fondul temerilor legate de efectele timpului petrecut în fața ecranelor asupra dezvoltării și sănătății mintale a copiilor. Autoritățile și organismele de reglementare evaluează tot mai atent consecințele utilizării excesive a platformelor digitale de către minori.

Controverse și dezbateri internaționale

În Spania și Grecia, propunerile de limitare a accesului copiilor la rețelele sociale au stârnit reacții puternice. Inițiativele anunțate de premierul spaniol Pedro Sánchez au atras inclusiv critici din partea miliardarului Elon Musk, proprietarul platformei X (fostul Twitter).

Dezbaterea privind protecția minorilor online este prezentă și la nivelul instituțiilor europene. În toamna anului 2025, Parlamentul European a cerut introducerea unei vârste minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale și alte servicii online, precum și interzicerea practicilor considerate dăunătoare sau care creează dependență.

Eurodeputații au adoptat un raport prin care solicită consolidarea protecției minorilor și obligarea platformelor digitale să respecte mai strict regulile europene.

