Cea mai înaltă clădire din lume este aproape gata. Zgârie-norul din China va fi inaugurat după 18 ani de așteptare

Flavia Codreanu
10 apr. 2026, 23:32
sursă foto: newswewk
Cuprins
  1. Ce noutăți apar la vârful turnului
  2. De ce a durat aproape două decenii ridicarea pentru cel mai înalt zgârie-nori
  3. Cum modifică noile turnuri din Orient clasamentul

Cel mai înalt zgârie-nori de pe planetă este aproape de inaugurare în China. Construcția clădirii a început în urmă cu 18 ani și a trecut prin nenumărate pauze.

Ce noutăți apar la vârful turnului

Constructorii din Tianjin au reușit recent o manevră tehnică de mare finețe prin fixarea unei structuri metalice uriașe pe acoperișul clădirii.

Această piesă, care seamănă cu un diamant și are o greutate de peste șapte tone, a fost urcată în vârful colosului de oțel, semn de intrarea în ultima fază a proiectului.

Turnul, care deține recordul pentru cea mai întinsă suprafață construită ce stă goală, va oferi spații pentru sedii de firme și un hotel de lux situat la ultimele dintre cele 117 etaje ale sale, scrie Newsweek.

De ce a durat aproape două decenii ridicarea pentru cel mai înalt zgârie-nori

Proiectul a pornit la drum în anul 2008, însă s-a lovit rapid de lipsa banilor, ceea ce a înghețat utilajele timp de aproximativ un deceniu.

Deși scheletul exterior a fost gata încă din toamna anului 2015, investitorul nu a mai putut susține costurile, iar șantierul a intrat într-o lungă perioadă de conservare.

Muncitorii s-au întors la lucru abia anul trecut pentru a termina clădirea.

Cum modifică noile turnuri din Orient clasamentul

Deși turnul din China este o apariție spectaculoasă, acesta va pierde rapid poziții în topul mondial pe măsură ce alte clădiri gigantice vor fi terminate în Arabia Saudită și Dubai.

Până în 2028, prima poziție va fi ocupată de Jeddah Tower, o construcție care va atinge pragul uluitor de un kilometru înălțime. În acest context, clădirea din Tianjin va ajunge pe locul opt în lume, fiind devansată și de alte proiecte precum Burj Azizi, care urmează să fie inaugurate în anii următori.

Atac cu cocktail Molotov asupra casei boss-ului ChatGPT. Autoritățile au arestat un suspect
Externe
Atac cu cocktail Molotov asupra casei boss-ului ChatGPT. Autoritățile au arestat un suspect
Final de misiune pentru Artemis II: Cum se va desfășura întoarcerea astronauților NASA pe Pământ
Externe
Final de misiune pentru Artemis II: Cum se va desfășura întoarcerea astronauților NASA pe Pământ
Incident de securitate la Chișinău. O alertă cu bomba a provocat haos pe Aeroportul „Eugen Doga”
Externe
Incident de securitate la Chișinău. O alertă cu bomba a provocat haos pe Aeroportul „Eugen Doga”
Secretul garderobei regale: Regula veche de peste un secol pe care Kate Middleton nu o încalcă
Externe
Secretul garderobei regale: Regula veche de peste un secol pe care Kate Middleton nu o încalcă
O elevă de 15 ani din Franța a fost înjunghiată de mai multe ori de un coleg chiar în timpul orelor
Externe
O elevă de 15 ani din Franța a fost înjunghiată de mai multe ori de un coleg chiar în timpul orelor
Donald Trump pregătit să declanșeze un nou război. Amenințări de la Casa Albă înaintea negocierilor cu Iranul
Externe
Donald Trump pregătit să declanșeze un nou război. Amenințări de la Casa Albă înaintea negocierilor cu Iranul
Iranul pune condiții înaintea negocierilor de pace cu SUA. Este așteptat răspunsul Casei Albe
Externe
Iranul pune condiții înaintea negocierilor de pace cu SUA. Este așteptat răspunsul Casei Albe
Ce secrete ascunde una dintre cele mai mari comori ale antichității
Externe
Ce secrete ascunde una dintre cele mai mari comori ale antichității
Netanyhu trage de timp în procesul de corupție. Premierul israelian cere amânarea audierilor
Externe
Netanyhu trage de timp în procesul de corupție. Premierul israelian cere amânarea audierilor
Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
Externe
Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
Ultima oră
23:52 - În ce stare se află Fulgy, ajuns la Psihiatrie. Viorica și Ioniță de la Clejani au spus ce se întâmplă cu fiul lor: „Am mers la biserică să ne rugăm pentru el”
23:36 - Cum vrea PSD să scumpească biletele și la metrou, și la STB, deși public plânge de mila bucureștenilor
23:28 - Atac cu cocktail Molotov asupra casei boss-ului ChatGPT. Autoritățile au arestat un suspect
22:58 - Kelemen Hunor, în campanie cu Viktor Orban la Debrețin. Premierul maghiar a zis despre liderul UDMR că e „șeful ardelenilor” (VIDEO, FOTO)
22:56 - Final de misiune pentru Artemis II: Cum se va desfășura întoarcerea astronauților NASA pe Pământ
22:54 - Obligații suplimentare pentru proprietarii de câini. Un proiect legislativ propune limitarea timpului în care animalele pot fi legate
22:24 - Aproape 40.000 de români au fost concediați în primele trei luni din 2026, de trei ori mai mulți decât în tot anul trecut: „Asta va fi regula de acum, nu excepția”
22:23 - Incident de securitate la Chișinău. O alertă cu bomba a provocat haos pe Aeroportul „Eugen Doga”
22:15 - Secretul garderobei regale: Regula veche de peste un secol pe care Kate Middleton nu o încalcă
21:49 - O elevă de 15 ani din Franța a fost înjunghiată de mai multe ori de un coleg chiar în timpul orelor