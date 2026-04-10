Cel mai înalt zgârie-nori de pe planetă este aproape de inaugurare în . Construcția clădirii a început în urmă cu 18 ani și a trecut prin nenumărate pauze.

Ce noutăți apar la vârful turnului

Constructorii din Tianjin au reușit recent o manevră tehnică de mare finețe prin fixarea unei structuri metalice uriașe pe acoperișul clădirii.

Această piesă, care seamănă cu un diamant și are o greutate de peste șapte tone, a fost urcată în vârful colosului de oțel, semn de intrarea în ultima fază a proiectului.

Turnul, care deține recordul pentru cea mai întinsă suprafață construită ce stă goală, va oferi spații pentru sedii de firme și un hotel de lux situat la ultimele dintre cele 117 etaje ale sale, scrie .

De ce a durat aproape două decenii ridicarea pentru cel mai înalt zgârie-nori

Proiectul a pornit la drum în anul 2008, însă s-a lovit rapid de lipsa banilor, ceea ce a înghețat utilajele timp de aproximativ un deceniu.

Deși scheletul exterior a fost gata încă din toamna anului 2015, investitorul nu a mai putut susține costurile, iar șantierul a intrat într-o lungă perioadă de conservare.

Muncitorii s-au întors la lucru abia anul trecut pentru a termina clădirea.

Cum modifică noile turnuri din Orient clasamentul

Deși turnul din China este o apariție spectaculoasă, acesta va pierde rapid poziții în topul mondial pe măsură ce alte clădiri gigantice vor fi terminate în Arabia Saudită și Dubai.

Până în 2028, prima poziție va fi ocupată de Jeddah Tower, o construcție care va atinge pragul uluitor de un kilometru înălțime. În acest context, clădirea din Tianjin va ajunge pe locul opt în lume, fiind devansată și de alte proiecte precum Burj Azizi, care urmează să fie inaugurate în anii următori.