B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Nicolas Maduro a fost dus la New York în arest. Cum arată cele mai noi imagini cu liderul capturat (FOTO, VIDEO)

Nicolas Maduro a fost dus la New York în arest. Cum arată cele mai noi imagini cu liderul capturat (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
04 ian. 2026, 08:39
Nicolas Maduro a fost dus la New York în arest. Cum arată cele mai noi imagini cu liderul capturat (FOTO, VIDEO)
sursa foto: X/@VickyDavilaH
Cuprins
  1. Cum a fost organizată operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
  2. Cum reacționează autoritățile venezuelene
  3. Cum se explică mesajele contradictorii dintre Washington și Caracas

Capturarea și transferul în Statele Unite al liderului venezuelean Nicolas Maduro au declanșat reacții internaționale puternice și acuzații grave între Caracas și Washington. Operațiunea, descrisă de oficialii americani drept una fără precedent, a amplificat tensiunile politice din regiune și a deschis un nou capitol în relațiile bilaterale.

Cum a fost organizată operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro

Operațiunea prin care Nicolas Maduro a fost capturat și scos din Venezuela a fost descrisă drept una extrem de rapidă și minuțios coordonată. Potrivit autorităților americane, întreaga acțiune s-a desfășurat în doar două ore și 28 de minute, un interval considerat remarcabil pentru o misiune de asemenea amploare. Liderul venezuelean a fost reținut în Caracas, apoi transportat pe o navă amfibie de asalt, care l-a dus până la baza americană Guantanamo din Cuba, înainte de îmbarcarea într-un avion spre New York.

Imaginile difuzate de televiziunile americane l-au arătat pe Maduro coborând dintr-un avion sub escortă strictă, la o bază a Gărzii Naționale. După aterizare, mai mulți agenți FBI au urcat la bord cu echipamente speciale, iar ulterior acesta a fost transferat cu elicopterul în Manhattan. A fost dus inițial la biroul Administrației de Control al Drogurilor, apoi la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

Nicolas Maduro urmează să fie prezentat în fața unui judecător american în zilele următoare, pentru a răspunde unor acuzații extrem de grave. Printre acestea se numără „conspirație narco-teroristă” și deținerea de mitraliere, capete de acuzare care pot atrage pedepse severe conform legislației americane. Potrivit imaginilor difuzate de WCBS, Maduro a fost văzut purtând haine gri, în cătușe, escortat de mai mult de o duzină de agenți federali îmbrăcați în negru.

Cum reacționează autoritățile venezuelene

Reacția autorităților venezuelene nu a întârziat să apară. Vicepreședinta Delcy Rodriguez a cerut public „eliberarea imediată” a lui Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, capturați în cadrul operațiunii militare americane. Într-o ședință a Consiliului Național de Apărare, transmisă de postul VTV, Rodriguez a declarat: „Solicităm eliberarea imediată a preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores”.

Aceasta a calificat acțiunea drept o „răpire”, a acuzat încălcări ale dreptului internațional și a susținut că forțele americane au „atacat cu sălbăticie” integritatea teritorială a Venezuelei. În același context, vicepreședinta a anunțat intenția guvernului de a declara „starea de urgenţă externă” și a îndemnat populația să fie pregătită să „apere” țara.

Cum se explică mesajele contradictorii dintre Washington și Caracas

Declarațiile dure ale Delcy Rodriguez au contrastat cu cele ale președintelui american Donald Trump, făcute la scurt timp după capturare. Trump a afirmat că secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu vicepreședinta Venezuelei și că aceasta și-ar fi exprimat disponibilitatea de cooperare.

„Există o vicepreşedintă care a fost numită de Maduro; în acest moment, ea este vicepreşedinta. Îmi imaginez că preşedintele tocmai a preluat puterea. Ea a avut o conversaţie cu Marco. Ea a spus: «Vom face tot ce aveţi nevoie». Cred că a fost destul de politicoasă. Vom face acest lucru corect”, a spus Trump, relatează Digi24.

Tags:
Citește și...
Capturarea lui Maduro divide Europa. Meloni laudă Washingtonul, Macron în opoziție
Externe
Capturarea lui Maduro divide Europa. Meloni laudă Washingtonul, Macron în opoziție
Mesaj ferm de la Bruxelles în criza venezueleană. Ce urmează după anunțul lui Donald Trump
Externe
Mesaj ferm de la Bruxelles în criza venezueleană. Ce urmează după anunțul lui Donald Trump
Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
Externe
Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
Explozii și pene de curent în Caracas. O bază militară din apropiere a rămas fără energie electrică (VIDEO)
Externe
Explozii și pene de curent în Caracas. O bază militară din apropiere a rămas fără energie electrică (VIDEO)
Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
Externe
Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
Externe
Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
Externe
Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Externe
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Externe
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Externe
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Ultima oră
10:44 - Vremea în România, 4 ianuarie 2026. Precipitațiile se extind în toată țara, iar temperaturile încep să scadă treptat
10:02 - Ninsorile îngreunează traficul în mai multe județe din țară. Ce recomandări transmit polițiștii șoferilor care pleacă la drum
09:25 - Guvernul vrea creșterea vârstei de pensionare în toate domeniile. Ce spune premierul Ilie Bolojan despre reforma sistemului de pensionare
23:54 - Un jandarm de 27 de ani din București a violat o adolescentă de 16 ani. Jandarmeria Capitalei: „Conducerea unității va lua măsuri disciplinare drastice”
23:16 - Momentul ideal pentru despodobirea bradului. Ce se spune că atragi dacă nu respecți tradiția
22:16 - Prioritatea României, după capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”
21:35 - Premierul Ilie Bolojan, reacție dură față de absența judecătorilor CCR de la ședința despre pensiile speciale: „Este anormal să procedezi în felul acesta”
20:39 - Zboruri blocate pe Otopeni. Noapte de coșmar pentru 170 de turiști care plecau în Egipt
20:06 - Capturarea lui Maduro divide Europa. Meloni laudă Washingtonul, Macron în opoziție
19:12 - Scene neașteptate în centrul Bucureștiului. Trei vulpi surprinse în fața Muzeului Antipa (VIDEO)