Capturarea și transferul în Statele Unite al liderului venezuelean Nicolas Maduro au declanșat reacții internaționale puternice și acuzații grave între Caracas și Washington. Operațiunea, descrisă de oficialii americani drept una fără precedent, a amplificat tensiunile politice din regiune și a deschis un nou capitol în relațiile bilaterale.

Cum a fost organizată operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro

Operațiunea prin care a fost capturat și scos din Venezuela a fost descrisă drept una extrem de rapidă și minuțios coordonată. Potrivit autorităților americane, întreaga acțiune s-a desfășurat în doar două ore și 28 de minute, un interval considerat remarcabil pentru o misiune de asemenea amploare. Liderul venezuelean a fost reținut în Caracas, apoi transportat pe o navă amfibie de asalt, care l-a dus până la baza americană Guantanamo din Cuba, înainte de îmbarcarea într-un avion spre New York.

Imaginile difuzate de televiziunile americane l-au arătat pe Maduro coborând dintr-un avion sub escortă strictă, la o bază a Gărzii Naționale. După aterizare, mai mulți agenți FBI au urcat la bord cu echipamente speciale, iar ulterior acesta a fost transferat cu elicopterul în Manhattan. A fost dus inițial la biroul Administrației de Control al Drogurilor, apoi la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

Nicolas Maduro urmează să fie prezentat în fața unui judecător american în zilele următoare, pentru a răspunde unor acuzații extrem de grave. Printre acestea se numără „conspirație narco-teroristă” și deținerea de mitraliere, capete de acuzare care pot atrage pedepse severe conform legislației americane. Potrivit imaginilor difuzate de , Maduro a fost văzut purtând haine gri, în cătușe, escortat de mai mult de o duzină de agenți federali îmbrăcați în negru.

Cum reacționează autoritățile venezuelene

Reacția autorităților venezuelene nu a întârziat să apară. Vicepreședinta Delcy Rodriguez a cerut public „eliberarea imediată” a lui Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, capturați în cadrul operațiunii militare americane. Într-o ședință a Consiliului Național de Apărare, transmisă de postul VTV, Rodriguez a declarat: „Solicităm eliberarea imediată a preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores”.

Aceasta a calificat acțiunea drept o „răpire”, a acuzat încălcări ale dreptului internațional și a susținut că forțele americane au „atacat cu sălbăticie” integritatea teritorială a Venezuelei. În același context, vicepreședinta a anunțat intenția guvernului de a declara „starea de urgenţă externă” și a îndemnat populația să fie pregătită să „apere” țara.

Cum se explică mesajele contradictorii dintre Washington și Caracas

Declarațiile dure ale Delcy Rodriguez au contrastat cu cele ale președintelui american Donald Trump, făcute la scurt timp după capturare. a afirmat că secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu vicepreședinta Venezuelei și că aceasta și-ar fi exprimat disponibilitatea de cooperare.

„Există o vicepreşedintă care a fost numită de Maduro; în acest moment, ea este vicepreşedinta. Îmi imaginez că preşedintele tocmai a preluat puterea. Ea a avut o conversaţie cu Marco. Ea a spus: «Vom face tot ce aveţi nevoie». Cred că a fost destul de politicoasă. Vom face acest lucru corect”, a spus Trump, relatează Digi24.