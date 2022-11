Centrala nucleară Zaporojie a fost reconectată cu energie externă

Alimentarea centralei nucleare Zaporojie cu energie electrică din surse externe a fost restabilită. În ultimele două zile, complexul din Ucraiana a fost deconectat de la rețeaua electrică din cauza bombardamentelor care au avariat liniile de înaltă tensiune necesare pentru funcționarea instalației de răcire, potrivit

Ambele linii electrice externe ale centralei au fost reparate, iar reconectarea a început vineri după-amiază, a declarat Rafael Mariano Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), într-un comunicat.

Zaporizhzhia NPP managed to be reconnected to the energy system of Ukraine

External power supply to the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant was restored two days after it completely lost access to external sources of electricity.

