O cerere în căsătorie ca în filme a avut loc la , unde doi foști rivali pe gheață s-au logodit chiar de Ziua Îndrăgostiților. Americanul Jean-Luc Baker a cerut-o de soție pe patinatoarea spaniolă Olivia Smart, în plină stradă, sub privirile trecătorilor.

Deși au fost adversari ani la rând în competițiile de dans pe gheață, dragostea pentru sport i-a unit. Momentul romantic a devenit rapid subiectul zilei în rândul fanilor sporturilor de iarnă.

Cum s-a transformat rivalitate sportivă într-o cerere în căsătorie

Potrivit , cei doi patinatori au concurat unul împotriva celuilalt la numeroase turnee internaționale, inclusiv la ediția jocurilor din 2022. Deși pe gheață luptau pentru aceleași medalii, în culise s-a legat o prietenie care a evoluat treptat într-o relație de durată. Jean-Luc Baker a ales să facă pasul cel mare la Milano, orașul care găzduiește acum cele mai importante probe de patinaj. Olivia Smart a acceptat imediat propunerea, iar imaginile cu cei doi au fost distribuite masiv pe rețelele de socializare.

Cei doi au explicat că, după ani de muncă grea și antrenamente epuizante, acest eveniment personal reprezintă cea mai mare victorie a lor.

Ce urmează pentru cei doi îndrăgostiți

Olivia Smart și-a încheiat parcursul în competiția actuală pe locul nouă, fiind una dintre cele mai apreciate patinatoare din Spania. De cealaltă parte, Jean-Luc Baker, medaliat cu bronz în trecut, s-a concentrat în ultima vreme pe recuperarea după mai multe accidentări. Ambii sportivi sunt dubli olimpici și au o experiență vastă în lumea sportului de mare performanță.

După încheierea festivităților, cuplul va începe pregătirile pentru nuntă, însă nu au oferit încă detalii despre data exactă. Comunitatea sportivă a primit vestea cu mare bucurie, considerând că gestul lor a fost cel mai frumos moment din afara competiției. Amintirea serii de la Milano va rămâne pentru ei o dovadă că dragostea poate învinge orice barieră sau competiție.