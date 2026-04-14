Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există

Ana Maria
14 apr. 2026, 10:32
Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există
Sursa foto: Hepta// Sputnik @Sergey Starostenko
Cuprins
  1. De ce există riscul unei noi probleme la Cernobîl
  2. Cernobîl, din nou în pericol. Ce avertizează Greenpeace în raportul recent
  3. Cernobîl, din nou în pericol. Ce pericol se află în interiorul reactorului
  4. De ce nu pot fi făcute lucrările de reparație
  5. Ce spun autoritățile despre pericol

Cernobîl, din nou în pericol. Un nou semnal de alarmă vine din Ucraina, unde situația de la Centrala nucleară de la Cernobîl ar putea deveni critică. Organizația Greenpeace avertizează că există riscul unor emisii radioactive, în cazul unei prăbușiri necontrolate a învelișului care protejează reactorul 4, grav avariat în urma accidentului din 1986.

De ce există riscul unei noi probleme la Cernobîl

Reactorul distrus este protejat în prezent de un sarcofag construit imediat după catastrofă, dar și de un înveliș modern instalat în 2016, menit să izoleze complet zona contaminată, potrivit Agerpres.

Situația s-a complicat după ce, în februarie 2025, structura metalică a fost perforată în urma unui atac cu dronă, atribuit de autoritățile ucrainene Rusiei. De atunci, funcționalitatea scutului nu a mai fost complet restabilită.

Cernobîl, din nou în pericol. Ce avertizează Greenpeace în raportul recent

Potrivit organizației, deteriorarea structurii crește riscul unor scurgeri radioactive în mediul înconjurător, mai ales în scenariul unei prăbușiri.

„Aceasta creşte riscul de scurgeri radioactive în mediul ambiant, în special în cazul unei prăbuşiri”, a precizat organizaţia neguvernamentală.

Cernobîl, din nou în pericol. Ce pericol se află în interiorul reactorului

Specialiștii atrag atenția că în interiorul sarcofagului se află materiale extrem de periculoase.

Ar fi catastrofal, întrucât în interiorul sarcofagului se află 4 tone de praf extrem de radioactiv, granule de combustibil şi cantităţi enorme de particule radioactive”, a declarat, recent, Shaun Burnie.

Acesta a subliniat că, în lipsa unor reparații eficiente, riscul unor scurgeri radioactive rămâne ridicat.

De ce nu pot fi făcute lucrările de reparație

Greenpeace avertizează că pentru a preveni o prăbușire ar fi necesară demontarea elementelor instabile din structura internă. Totuși, lucrările sunt întârziate din cauza conflictului armat.

„Deoarece noul scut de protecţie nu poate fi reparat în acest moment şi nu poate funcţiona aşa cum era prevăzut, există riscul de scurgeri radioactive”, susţine Burnie.

Expertul atrage atenția că atacurile continuă în zonă.

„La 40 de ani după (catastrofa de la Cernobîl), Rusia continuă să ducă un adevărat război nuclear împotriva popoarelor Ucrainei şi Europei”, a mai afirmat el.

Ce spun autoritățile despre pericol

Directorul centralei, Serghi Tarakanov, consideră situația extrem de riscantă și avertizează asupra impactului pe care l-ar putea avea o nouă lovitură în zonă.

„Dacă o rachetă cade, nu doar în interiorul structurii de protecţie, ci chiar la 200 de metri distanţă, aceasta va provoca un impact extern asemănător cu cel al unui cutremur”, avertizează acesta.

„Şi ceea ce ne-a arătat accidentul din 1986, (…) este că particulele radioactive nu cunosc frontiere”, a adăugat el.

Repararea învelișului avariat ar presupune costuri uriașe. Potrivit Jean-Noël Barrot, suma necesară pentru restaurarea structurii se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro.

