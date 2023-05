ChatGPT nu intenționează să părăsească Europa nici după comentariile care au stârnit critici la Bruxelles

Șeful ChatGPT a declarat că firma sa, Open AI, nu intenționează să părăsească Europa nici după comentariile care au stârnit critici la Bruxelles, potrivit .

„O săptămână foarte productivă de conversații în Europa despre cum să reglementăm cel mai bine AI! Suntem încântați să continuăm să operăm aici și, bineînțeles, nu avem niciun plan de a pleca”, a scris vineri, 26 mai, Sam Altman, pe Twitter.

very productive week of conversations in europe about how to best regulate AI! we are excited to continue to operate here and of course have no plans to leave.

— Sam Altman (@sama)