China a anunțat exerciții militare „importante”, cu muniție reală, în apele și spațiul aerian din jurul Taiwanului, imediat ce Nancy Pelosi a ajuns în Taipei (HARTĂ)

China a transmis că va desfășura exerciții militare „importante” și „activități de antrenament” cu muniție reală în apele și spațiul aerian din jurul Taiwanului. Anunțul a fost făcut imediat ce Nancy Pelosi, șefa Camerei Reprezentanților din SUA, vizită care a scandalizat Beijingul.

Armata Populară de Eliberare a Chinei a transmis că va desfășura exerciții militare „importante”, cu muniție reală, în cinci zone din apele și spațiul aerian din jurul Taiwanului, în perioada 4 august – 7 august, informează Xinhua.

Din motive de siguranță, navele și aeronavele relevante nu ar trebui să intre în zonele respective.

Xinhua is authorized to release the notice: from 1200 (Beijing Time) Aug. 4 to 1200 (Beijing Time) Aug. 7, 2022, the Chinese People’s Liberation Army will conduct important military exercises and training activities. Click for more

— China Xinhua News (@XHNews)