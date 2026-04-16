China a făcut apel joi la restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, într-un context tensionat marcat de escaladarea conflictului dintre Iran și Statele Unite și de blocaje care afectează una dintre cele mai importante rute energetice globale.

Beijingul cere echilibru între suveranitate și comerț global

În cadrul unei convorbiri telefonice, ministrul chinez de externe Wang Yi i-a transmis omologului său iranian, Abbas Araghchi, că suveranitatea, securitatea și drepturile legitime ale Iranului, ca stat riveran strâmtorii, trebuie respectate și protejate, scrie Agerpres.

În același timp, oficialul chinez a subliniat că libertatea și securitatea navigației internaționale trebuie garantate, insistând că reluarea tranzitului normal prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă „un apel unanim al comunității internaționale”.

Blocaje și tensiuni după ofensiva din februarie

Declarațiile vin pe fondul unei noi escaladări a tensiunilor în regiune. După ofensiva americano-israeliană lansată pe 28 februarie, Teheranul a restricționat tranzitul prin strâmtoare, inclusiv prin amenințări și atacuri asupra petrolierelor și navelor comerciale.

Situația s-a complicat și mai mult după ce, în urma discuțiilor fără rezultat dintre Washington și Teheran din weekendul trecut, Statele Unite au decis să blocheze, începând de luni, traficul maritim iranian prin această rută strategică.

Deși măsura vizează în mod direct navele iraniene, efectele se resimt la nivelul întregului trafic, iar circulația nu a revenit la normal nici pentru alte nave comerciale.

O rută esențială pentru energia mondială

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul de petrol și gaze naturale lichefiate, fiind un punct-cheie pentru aprovizionarea energetică globală.

Pentru China, menținerea fluxului neîntrerupt prin această zonă este crucială, o proporție semnificativă din importurile sale de energie provenind din Orientul Mijlociu. În plus, Beijingul a fost în ultimii ani principalul cumpărător de petrol iranian transportat prin strâmtoare.

În acest context, apelul Chinei reflectă nu doar preocupări diplomatice, ci și interese economice majore, într-un moment în care orice perturbare a traficului poate avea efecte asupra piețelor globale de energie.