China: Protest rar împotriva lui Xi Jinping la Beijing, în apropierea Congresului Partidului Comunist (VIDEO)

Un protest deosebit de rar a avut loc, joi, în capitala Chinei, Beijing, împotriva liderului Xi Jinping, cu doar câteva zile înaintea , prin care acesta urmează să-și asigure cel de-al treilea mandat.

Cenzorii chinezi se chinuie să elimine imaginile ajunse virale pe internet din centrul Beijingului, care cerea demiterea președintelui, potrivit Financial Times.

a măsurilor drastice anti-Covid şi a guvernării sale autoritare are loc în timp ce capitala chineză consolidează securitatea pentru cea mai importantă reuniune politică a partidului comunist din ultimul deceniu.

Breaking: „Remove dictator & national traitor ! Go on Strike! Boycott Classes!” “We want food! We want freedom! We want votes!” Rare protest in right before ‘s I’ll talk about this tonight. Sub:

Pe au apărut mai multe fotografii şi clipuri cu bannere agăţate de un pod al unei artere majore de circulaţie din nord-vestul Beijingului, pe care se regaseau mesaje.

„Spune NU testelor Covid, spune DA mâncării. Spune NU carantinei, DA libertăţii. NU minciunilor, DA demnităţii. NU revoluţiei culturale, DA reformei. Nu fi sclav, fii cetăţean” sau „Intră în grevă, înlătură dictatorul şi trădătorul naţional Xi Jinping”, potrivit imaginilor postate pe Twitter.

Sitong Bridge, Haidian District, Beijing, a man displayed banners and shouted slogans against Xi Jinping. He had been arrested and voice disappeared, but maybe in the future, everyone who crosses this bridge will remember that there was once a man…

— The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official)