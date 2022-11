China: Record de infectări cu virusul COVID-19 pentru a patra zi consecutiv. Oamenii protestează violent și cer demisia președintelui Xi Jinping

Situație disperată pentru cetățenii chinezi. Autoritățile înregistrează un nou record de infectări cu virusul COVID-19 pentru a patra zi consecutivă, iar restricțiile devin draconice.

JUST IN: Life in China now. People are lining up to take daily routine COVID test under police supervision. The health authorities are now carrying some serious weapons … just in case 🚨 🚨 🚨 🔥 🔊 — Wall Street Silver (@WallStreetSilv)

Duminică, au fost înregistrate 39.791 de noi infecţii cu COVID-19, dintre care 3.709 au fost simptomatice şi 36.082 asimptomatice, a anunţat Comisia Naţională de Sănătate. S-a înregistrat şi un deces, ridicând numărul total la 5.233. Până sâmbătă, China continentală a confirmat 307.802 cazuri cu simptome. Cazurile din Beijing au crescut cu 66%, ajungând la 4.307 cazuri, faţă de 2.595 în ziua precedentă, potrivit datelor autorităţilor locale.

CHINA – The people of Guangzhou refuse to enter Covid quarantine and tear down barriers. Now you know what those thousands of quarantine camps are for! To control their people not a mostly harmless virus. — Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth)

Proteste violente împotriva carantinei în China

Locuitorii și studenții din Guangzhou au protestat violent la aflarea vești că trebuie să se întoarcă în carantină. Chinezii s-au luat la bătaie cu autoritățile și dărâmat barierele, riscând să fie închiși în tabere speciale de izolare. Carantina are efecte devastatoare pentru afaceri, afectează veniturile și lanțul de aprovizionarea cu alimente.

Supermarkets emptied in China’s Zhengzhou as COVID-19 lockdown imposed over record-high rise in cases

Authorities in Zhengzhou imposed a lockdown for several districts on Thursday following a rise in COVID19 infections in the area.

….

Technology without morality is a rascality — My Truth Post 🇵🇰🇹🇷 (@my_truth_post)

Oamenii sunt atât de disperați încât au cerut înlăturarea de la puterea a partidului comunist și a președintelui Xi Jinping, sâmbătă, potrivit videoclipurilor difuzate pe Twitter. De obicei, chinezii sunt reticenți în ceea ce privește opinia politică, de teama represaliilor.