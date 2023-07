China: Scene bizare la un meci de fotbal / Antrenorul l-a pălmuit arbitru, iar apoi a leșinat

Liga secundă de fotbal din China a oferit un moment bizar în etapa cu numărul 15. Eliminat în prelungirile primei reprize, antrenorul Xin Duan l-a pălmuit pe arbitrul Chen Hao, iar câteva secunde mai târziu a leșinat.

Totul s-a întâmplat în timpul partidei Nanjing City – Shenyang Urban FC. La scorul de 1-0 pentru gazde, antrenorul oaspeților a protestat și a primit cartonaș roșu.

Foarte nervos, Xin Duan l-a lovit pe arbitru, s-a îndreptat spre marginea terenului, iar apoi s-a prăbușit. Tehnicianul s-a ridicat după câteva momente și a fost transportat la spital, iar starea sa este bună.

Nanjing City s-a impus cu 4-0 (Bouli ’27, Zhang Xilin ’54, Yang He ’63 și Traore ’66).

Liaoning Shenyang Urban head coach Duan Xin is going to be in big trouble. With his side trailing 0-1 to Nanjing City just before half time, Duan reacted angrily to referee Chen Hao awarding a yellow card to one of his side’s coaches…by slapping the referee in the face.

