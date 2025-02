Chinezii se prefac îndoliați și fac coadă la o casă funerară. Care este motivul

să formeze coadă, la care stau cu orele, la o casă funerară, după ce un preparat cu tăiței care se servește la această cantină a devenit viral pe rețelele de socializare.

Casa Funerară Erlong, din provincia sud-vestică Guizhou, a devenit renumită pentru preparatul cu tăiței. Deși doar persoanele care au nevoie de ajutor legat de înmormântare pot fi servite cu mâncare, îndoliați și stau la coadă cu orele pentru a-l putea încerca, informează

„Unii se dau drept rude ale decedaților, iar când e aglomerație, este greu de spus cine sunt cu adevărat”, a spus un angajat.

Casa Funerară a anunțat că va permite unor membri ai publicului să mânănce acolo și va oferi 50 de boluri de mâncare pentru a face față cererii tot mai mari, dar să nu deranjeze persoanele care chiar sunt în doliu.

Doritorii pot alege între mai multe preparate cu tăiței care se pot servi în timpul micului dejun și al cinei, iar fiecare porție costă 10 yuani, adică 1,4 dolari. Felul cel mai renumit de tăiței sunt cei cu carne tocată și alune.

Haosul a început după ce o persoană a postat un videoclip în stătea la o coadă foarte mare pentru a mânca acești tăiței, dar nu a reuși pentru că nu cunoștea pe nimeni de la înmormântare.

De atunci, mulți chinezi au venit să încerce tăițeii și au povestit pe rețelele de socializare impresiilor lor despre aceștia.

On February 19th,a funeral home in Guizhou,China, became famous for its delicious rice noodles,with some people even pretending to be relatives of the deceased just to queue up and buy them.Netizens jokingly commented,”Customer:Boss,why does your meat and bone soup smell so good,

