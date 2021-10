Cine este Halyna Hutchins, femeia pe care Alec Baldwin a împușcat-o. Apropiații sunt șocați de moartea acesteia

Halyna Hutchins, femeia omorâtă de Alec Baldwin pe platourile de filmare de la Rust, din New Mexico, avea 42 de ani și era director de imagine. De-a lungul vieții sale a colaborat cu mai multe producții.

Halyna Hutchins este, de origine, din Ucraina. S-a născut în 1979 și a copilărit într-o bază militară sovietică. A aboslvit Universitatea Națională din Kiev și a lucrat ca jurnalist de investigații, potrivit kanald.ro.

Ulterior, ea a intrat în lumea filmelor și s-a mutat la Los Angeles pentru a-și construi o nouă carieră. A început prin a lucra ca asistent de producție și electrician, după care s-a înscris la Institutul American de Film, unde a și absolvit.

După incidentul tragic, mai mulți colegi au transmis mesaje dureroase. Joe Manganiello a fost cel care a divulgat informația că Halyna avea un fiu.

„Sunt atât de trist. Sunt furios că astfel de incidente se pot petrece pe un platou de filmare.

Era un talent briliant, era dedicată artei și filmului.”, a transmis Adam Egypt Mortimer, regizor al filmului „Archenemy”.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0

— Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021