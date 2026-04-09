Ascensiunea lui Peter Magyar în politica din Ungaria a fost declanșată de un scandal care a zguduit scena publică. O înregistrare realizată în 2023, fără acordul fostei sale soții, Judit Varga, o surprindea pe aceasta în timp ce descria modul în care guvernul condus de Viktor Orban ar fi intervenit în dosare de corupție.

Momentul a marcat transformarea lui Magyar dintr-un funcționar relativ anonim într-un actor central al opoziției și un posibil viitor premier, potrivit .

De ce este partidul Tisza o amenințare pentru Orban

Profitând de nemulțumirea tot mai mare a populației, Magyar a reușit să coaguleze sprijin din zone politice diverse. Astfel, formațiunea sa, Tisza, a devenit cea mai puternică platformă a opoziției din ultimii ani.

Un eventual succes electoral ar pune capăt dominației de peste 16 ani a partidului și ar putea schimba direcția Ungariei în raport cu Uniunea Europeană, inclusiv în privința statului de drept și a relațiilor externe.

Cine este Peter Magyar și ce trecut are

Magyar provine dintr-o familie influentă, cu rădăcini în sistemul juridic și politic. Tatăl său a fost avocat, iar mama sa a ocupat o funcție importantă la Curtea Supremă. De-a lungul anilor, el a fost conectat la cercurile de putere din jurul Fidesz și a avut relații apropiate cu lideri importanți ai partidului.

„Am locuit împreună la Hamburg, așa că aveam o legătură foarte puternică”, a spus Magyar, într-un interviu din 2024.

Cum a ajuns din interiorul Fidesz în opoziție

După ani în care a rămas la periferia puterii, în timp ce fosta sa soție urca în ierarhia politică, frustrările au crescut.

„Miniștrii au spus mereu nu, pentru că era prea ambițios și independent”, a a spus politologul Miklos Sukosd. „Astfel, ambiția lui a fost reprimată și a început să fiarbă”.

Ruptura definitivă s-a produs în 2023, când Magyar a înregistrat în secret discuția cu Varga, considerând că are nevoie de o „poliță de asigurare”.

Ce rol a avut scandalul din 2024 în lansarea sa politică

În februarie 2024, un scandal major a dus la demisia lui Judit Varga și a președintei Katalin Novak, după grațierea unui complice al unui pedofil. Acesta a fost momentul în care Magyar a ieșit public și a lansat atacuri dure la adresa guvernului, acuzând liderii Fidesz că „se ascund în spatele fustelor femeilor”.

De atunci, el a atras rapid sprijinul alegătorilor nemulțumiți de inflație și de scăderea nivelului de trai.

Cum a reușit Peter Magyar să construiască rapid partidul Tisza

Partidul Tisza a fost construit într-un ritm accelerat, cu o echipă formată din antreprenori, influenceri și specialiști în comunicare.

Au fost create rețele de susținători, sisteme de donații și structuri locale, iar rezultatele nu au întârziat să apară: la alegerile europarlamentare din 2024, Tisza a obținut un scor semnificativ, în timp ce Fidesz a înregistrat cel mai slab rezultat din istorie.

„Am primit 100.000 de emailuri în februarie-martie”, a declarat unul dintre fondatori, descriind o creștere rapidă a interesului public.

Ce spun susținătorii și criticii despre liderul opoziției

Pentru susținători, Magyar este un insider care cunoaște sistemul și îl poate învinge.

„Nu au existat scandaluri reale care să-l afecteze serios”, a precizat analistul Peter Kreko.

În schimb, criticii îl descriu drept un lider dificil și controversat. Peter Marki-Zay, fost lider al opoziției, l-a caracterizat drept „arogant”, „egocentric” și „mitocan”, dar a admis că aceste trăsături pot fi utile într-o confruntare directă cu Orban.

„Nu ne vom căsători cu el. Dar avem nevoie de cineva să ne scape de Orban”, a mai spus el.

Ce șanse are Peter Magyar să-l învingă pe Viktor Orban

Înaintea alegerilor din 12 aprilie, competiția se anunță extrem de strânsă.

„Nu există nicio îndoială că există un sprijin social semnificativ în spatele Tisza”, a declarat Andras Cser-Palkovics, membru Fidesz.

Magyar continuă o campanie intensă, cu vizite în mai multe orașe zilnic și o prezență puternică în mediul online. În același timp, miza este uriașă. Dacă nu își va respecta promisiunile, susținerea obținută rapid s-ar putea transforma la fel de repede în dezamăgire.