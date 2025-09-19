Candace Owens, în vârstă de 36 de ani, este una dintre cele mai controversate voci ale conservatorismului american, o personalitate care și-a construit cariera pe declarații șocante și pe poziții extrem de polarizante.

Owens, care face podcasturi și e și comentator politic, are milioane de urmăritori pe rețelele sociale și un public fidel în rândul adepților mișcării MAGA („Make America Great Again”). Recent, ea a declanșat un scandal internațional de proporții, după ce a afirmat că Brigitte , soția președintelui Franței, s-ar fi născut bărbat.

Această declarație a stârnit indignare în întreaga lume și a determinat familia prezidențială franceză să reacționeze ferm. Emmanuel și Brigitte Macron au anunțat că vor da în judecată influencerița americană, urmând să depună la instanțele din Statele Unite dovezi fotografice și științifice pentru a demonstra falsitatea afirmațiilor.

Cine este Candace Owens

Cariera lui Owens a început odată cu implicarea sa în Turning Point USA, organizația lui , unde a ocupat funcția de directoare de comunicare. În prezent, și-a consolidat brandul personal prin intermediul „Candace Owens Podcast”, o emisiune care îi aduce anual venituri de peste un milion de dolari.

Ea are milioane de urmăritori pe X (fostul Twitter), Instagram și YouTube, unde transmite, adesea, mesaje controversate și polarizante. De-a lungul timpului, Owens a fost asociată cu numeroase scandaluri din cauza declarațiilor sale.

Ce afirmații controversate a mai făcut Candace Owens

Owens a stârnit numeroase controverse prin opiniile sale, deseori catalogate drept extremiste. Într-un episod al podcastului său, ea a minimalizat atrocitățile comise de medicul nazist Josef Mengele, cunoscut drept „Îngerul Morții”. Owens sugera că relatările despre experimentele inumane din lagărele naziste ar fi „propagandă ciudată”:

„Unele dintre poveștile pe care le auzi sunt complet scandaloase. Tăiați oameni și apoi îi coaseți? De ce ai face asta? Chiar dacă ești unul dintre cei mai răi oameni din lume, este o pierdere teribilă de timp”, afirma ea.

De asemenea, Owens a atacat comunitatea evreiască, numind iudaismul „o religie pedofilă, care crede în demoni și sacrificii de copii”. Ea a susținut chiar că asasinarea lui John F. Kennedy ar fi fost orchestrată de un lobby pro-Israel.

Criticile ei s-au extins și asupra comunității LGBTQ, despre care a afirmat că „au adus o plagă sexuală în societate” și că „droghează copii”.

În privința științei, Owens a declarat că aceasta este „o credință păgână”, arătându-și opoziția față de teoriile consacrate și respingând ceea ce ea numește „dogma științifică”.

Nici mișcarea Black Lives Matter nu a scăpat de criticile ei: „Dacă ar trebui să fac o listă cu 100 de probleme bazată pe ierarhia celor care afectează minoritățile din America, naționalismul alb nu s-ar afla pe ea”.

Ce a spus Candace Owens despre Brigitte Macron

Declarația prin care a susținut că Prima Doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat a dus la unul dintre cele mai mari scandaluri internaționale provocate vreodată de Candace Owens. În fața acestor acuzații, Emmanuel și Brigitte Macron au decis să apeleze la justiție în Statele Unite.

Avocatul familiei, Tom Clare, a confirmat într-un interviu pentru BBC că procesul va include „mărturii ale experților care vor fi de natură științifică”, dar și fotografii care o arată pe Brigitte Macron însărcinată și alături de copiii săi.

„Este un proces la care va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar este dispusă să o facă. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a lămuri lucrurile”, a subliniat avocatul.

La rândul său, președintele Emmanuel Macron a declarat pentru :

„Este vorba despre apărarea onoarei mele! Pentru că este o prostie. Este vorba de cineva care știa foarte bine că deține informații false și a făcut-o cu scopul de a provoca rău, în slujba unei ideologii și cu legături stabilite cu lideri de extremă dreapta.”