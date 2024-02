„Cine-i cine?”. Olaf Scholz s-a întâlnit cu „dublura” sa din SUA, senatorul Chris Coons (FOTO)

Cancelarul german Olaf Scholz a ajuns în Statele Unite, în încercarea de a convinge legislatorii americani să accepte continuarea sprijinului pentru Ucraina. Scholz nu e cunoscut tocmai pentru umorul său, dar a stârnit amuzamentul după ce s-a fotografiat cu senatorul Chris Coons. Cei doi arată aproape la fel.

Olaf Scholz și Chris Coons s-au fotografiat, apoi s-au amuzat pe platforma X, fosta Twitter.

„Cine-i cine?”, a scris Coons în limba germană, în vreme ce Scholz a remarcat: „Mă bucur să îmi văd doppelgänger-ul din nou”.

Great to see my Doppelgänger again – !

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler)