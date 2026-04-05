Clima Pământului a ajuns într-un dezechilibru fără precedent, avertizează experții din cadrul Organizația Meteorologică Mondială. Aceștia subliniază că perioada 2015–2025 a inclus cei mai fierbinți 11 ani înregistrați vreodată. Doar anul trecut, temperatura globală a depășit cu aproximativ 1,43°C nivelul de referință din era preindustrială (1850–1900). În același timp, oceanele au atins, la rândul lor, valori record.

Un studiu recent realizat de arată că ritmul încălzirii globale s-a accelerat semnificativ. Între 1970 și 2015 creșterea a fost de mai puțin de 0,2°C pe deceniu, iar în ultimii 10 ani a ajuns la aproximativ 0,35°C pe deceniu. Acesta este cel mai rapid ritm observat de când măsurătorile moderne au început în 1880.

„Dacă rata de încălzire din ultimii 10 ani continuă, aceasta ar duce la o depășire pe termen lung a limitei de 1,5 °C (2,7 °F) prevăzută în Acordul de la Paris înainte de 2030”, a transmis Stefan Rahmstorf, om de știință la Institutul din Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic și coautor al studiului, notează cancan.ro.

