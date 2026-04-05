Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale

Ana Beatrice
05 apr. 2026, 20:21
Cuprins
  1. Cât de aproape suntem, de fapt, de punctul critic al încălzirii globale
  2. Când devine încălzirea globală ireversibilă

Ritmul în care omenirea încălzește planeta a atins un nivel fără precedent, arată cel mai recent studiu al climatologilor. Cercetarea evidențiază că degradarea climatică se accelerează vizibil, iar viteza de încălzire globală aproape s-a dublat.

Mai mult, analiza exclude influența factorilor naturali, indicând clar că temperaturile extreme din ultimii ani sunt generate în principal de activitatea umană.

Cât de aproape suntem, de fapt, de punctul critic al încălzirii globale

Clima Pământului a ajuns într-un dezechilibru fără precedent, avertizează experții din cadrul Organizația Meteorologică Mondială. Aceștia subliniază că perioada 2015–2025 a inclus cei mai fierbinți 11 ani înregistrați vreodată. Doar anul trecut, temperatura globală a depășit cu aproximativ 1,43°C nivelul de referință din era preindustrială (1850–1900). În același timp, oceanele au atins, la rândul lor, valori record.

Un studiu recent realizat de Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic arată că ritmul încălzirii globale s-a accelerat semnificativ. Între 1970 și 2015 creșterea a fost de mai puțin de 0,2°C pe deceniu, iar în ultimii 10 ani a ajuns la aproximativ 0,35°C pe deceniu. Acesta este cel mai rapid ritm observat de când măsurătorile moderne au început în 1880.

„Dacă rata de încălzire din ultimii 10 ani continuă, aceasta ar duce la o depășire pe termen lung a limitei de 1,5 °C (2,7 °F) prevăzută în Acordul de la Paris înainte de 2030”, a transmis Stefan Rahmstorf, om de știință la Institutul din Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic și coautor al studiului, notează cancan.ro.

Când devine încălzirea globală ireversibilă

Tot mai multe indicii sugerează că temperaturile extreme din ultimii ani nu sunt întâmplătoare. Ele reflectă o combinație periculoasă între încălzirea globală și factori naturali. Printre aceștia se regăsesc ciclurile solare, erupțiile vulcanice și fenomenul El Niño. Această suprapunere îi determină pe cercetători să analizeze dacă recordurile recente sunt simple abateri sau semnul unei accelerări reale a schimbărilor climatice.

În același timp, creșterea temperaturii globale cu 1,5–2°C este considerată suficientă pentru a declanșa „puncte de inflexiune” majore. Aceste schimbări pot avea efecte ireversibile care se întind pe perioade foarte lungi. Impactul este deja vizibil pe termen scurt, prin valuri de căldură tot mai intense și precipitații extreme în timpul furtunilor.

Potrivit datelor confirmate de Organizația Meteorologică Mondială, ultimii trei ani au fost cei mai călduroși înregistrați vreodată. Totodată, nivelurile de poluare continuă să crească. Mai mult, cercetătorii avertizează că rezervoarele naturale de carbon ar putea slăbi sau chiar ceda, ceea ce ar accelera și mai mult criza climatică.

„Viteza cu care Pământul continuă să se încălzească depinde, în ultimă instanță, de cât de recede reducem la zero emisiile globale de CO2 provenite din combustibilii fosili”, a precizat Stefan Rahmstorf.

Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
