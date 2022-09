Clip viral: Justin Trudeau cântă o melodie a celor de la Queen în holul unui hotel din Londra, cu două zile înainte de înmormântarea reginei (VIDEO)

Un clip cu Justin Trudeau cântând „Bohemian Rhapsody” a celor de la Queen a devenit viral în mediul online. Imaginile au fost surprinse într-un hotel din Londra, capitală în care premierul canadian ajunsese pentru a participa la

Unii internauți n-au văzut nimic în neregulă cu acest fapt, căci Trudeau nu se afla propriu-zis la o ceremonie legată de înmormântarea suveranei.

Alții, în schimb, l-au criticat pentru că s-a apucat să cânte într-un Unii au amintit de fostul premier britanic Boris Johnson, care a dat o petrecere în ajunul înmormântării Prințului Philip, soțul reginei defuncte.

În clip, Justin Trudeau și alte persoane pot fi auzite cântând celebra piesă „Bohemian Rhapsody” a legendarilor de la Queen.

WATCH: Canadian Prime Minister Justin Trudeau can be seen singing Queen’s classic ballad ‘Bohemian Rhapsody’ in tribute to the late Queen Elizabeth

— The Daily Canada (@thedailycanada)