Acasa » Externe » Coliziune între două nave militare americane în timpul unei misiuni. Cum s-a produs incidentul în contextul operațiunilor SUA din regiune

Coliziune între două nave militare americane în timpul unei misiuni. Cum s-a produs incidentul în contextul operațiunilor SUA din regiune

Iulia Petcu
12 feb. 2026, 21:15
Coliziune între două nave militare americane în timpul unei misiuni. Cum s-a produs incidentul în contextul operațiunilor SUA din regiune
Sursa foto: Hepta
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în timpul operațiunii de realimentare
  2. De ce se afla USNS Supply în zona Caraibelor

Două nave militare ale Statelor Unite au fost implicate într-o coliziune produsă în timpul unei operațiuni de realimentare pe mare, în apropierea Americii de Sud. Incidentul a fost confirmat de Comandamentul Sudic al armatei SUA și a avut loc într-un context regional marcat de activitate militară intensificată.

Ce s-a întâmplat în timpul operațiunii de realimentare

Coliziunea a avut loc miercuri și a implicat distrugătorul USS Truxtun, din clasa Arleigh Burke, și nava de sprijin rapid USNS Supply. Ambele nave desfășurau o operațiune standard de realimentare pe mare, procedură considerată uzuală în misiunile de durată.

În urma impactului, două persoane au suferit răni minore, fiind evaluate medical și declarate în stare stabilă de autoritățile militare, potrivit BBC. Comandamentul Sudic a precizat că navele și-au putut continua deplasarea în siguranță, fără a fi raportate avarii majore sau riscuri suplimentare pentru echipaje.

Oficialii americani au transmis că circumstanțele exacte ale coliziunii urmează să fie clarificate printr-o anchetă internă. „Incidentul este în curs de investigare pentru a determina cauzele exacte ale coliziunii”, au transmis reprezentanții armatei SUA. Până în prezent, nu au fost oferite detalii suplimentare despre eventuale erori umane sau defecțiuni tehnice. De asemenea, locația precisă a incidentului nu a fost făcută publică, invocându-se considerente operaționale și de securitate.

De ce se afla USNS Supply în zona Caraibelor

Nava de aprovizionare USNS Supply se afla într-o misiune în zona Caraibelor, regiune aflată sub responsabilitatea Comandamentului Sudic al Statelor Unite. Acest comandament coordonează operațiuni militare nu doar în Caraibe, ci și în Atlanticul de Sud și Pacificul de Sud.

În ultimele luni, prezența militară americană în zonă a crescut semnificativ, pe fondul ordinului președintelui Donald Trump de intensificare a luptei împotriva traficului de droguri. Doar în anul 2026, autoritățile americane au raportat cel puțin 38 de atacuri letale asupra unor nave suspectate de contrabandă.

Activitatea militară sporită are legătură și cu presiunea exercitată de Washington asupra regimului din Venezuela. Statele Unite au aplicat sancțiuni economice și au desfășurat operațiuni militare în regiune, inclusiv un raid nocturn din ianuarie 2026, soldat cu reținerea președintelui venezuelean Nicolas Maduro. În paralel, măsurile restrictive asupra exporturilor de petrol venezuelean continuă să fie aplicate, scrie Libertatea.

