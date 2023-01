Coloană de mașini prevăzute cu turela „Anubis”, de fabricație românească, filmată în Ucraina

O nouă înregistrare publicată pe rețelele de socializare arată o coloană de vehicule militare furnizate de Turcia trupelor ucrainene.

Potrivit unui cont de Twitter, denunit Ukraine Weapons Tracker, care s-a specializat în furnizarea și difuzarea de imagini cu tehnică de luptă folosită pe frontul din Ucraina – blindatele turcești sunt dotate cu turela teleoperabilă Pro Optica „Anubis” care poate folosi mitraliere ușoare sau grele și care e prevăzută inclusiv cu o cameră termală cu sistem de ochire în infraroșu.

Potrivit imaginilor distribuite pe contul de Twitter menționat anterior, blindatele turcești sunt dotate cu turela teleoperabilă Pro Optica „Anubis” care poate folosi mitraliere ușoare sau grele și care e termală cu sistem de ochire în infraroșu.

Până în acest moment, autoritățile române au refuzat să recunoască public dacă România ajută Ucraina din punct de vedere militar.

:Footage of the latest consignment of Turkish 🇹🇷 BMC KİRPİ MRAPs to Ukrainian forces has appeared- but these are particularly interesting, as they're equipped with Romanian 🇷🇴 Pro Optica ANUBIS RCWS, equipped with either a 12.7 or 7.62mm machine gun, plus thermal optics.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)