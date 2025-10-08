Parcul Arheologic deschide publicului un pasaj subteran ascuns, numit Tunelul lui Commodus, pentru prima dată după o restaurare majoră. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Tunelul lui Commodus va fi redeschis, iar vizitatorii se vor putea teleporta în trecut pășind prin tunelul boltit care permitea cândva împăraților să călătorească, nevăzuți de mulțime, din exteriorul Colosseumului direct la pulvinar, sau cutia imperială.

Neplanificat în timpul construcției amfiteatrului, tunelul a fost creat între secolele I și II d.Hr. prin excavarea fundațiilor.

De ce se numește Tunelul lui Commodus

Coridorul subteran a fost construit între domnia lui Domițian (81-96) și Traian (98-117 d.Hr.), însă ulterior a fost numit după Commodus (180-192 d.Hr.), un fan pasionat al luptelor de gladiatori, conform .

Potrivit unei relatări a lui Cassius Dio, Commodus a fost atacat de un conspirator într-o tentativă de asasinat, un atac care ar fi putut avea loc în tunel.

O restaurare majoră

Restaurarea pasajului a fost o întreprindere complexă pentru a rezolva problemele de infiltrare a apei și un microclimat compromis care a deteriorat grav elementele decorative ale pasajului.

În timpul lucrărilor, au fost descoperite detalii remarcabile, inclusiv rămășițe de placare de marmură luxoasă și decorațiuni din stuc care înfățișează scene mitologice ale lui Dionysos și Ariadne.

Când va putea fi vizitat de public

Lucrările au vizat și instalarea unui nou sistem de iluminat pentru a reproduce lumina naturală care se filtra cândva prin luminatoarele mici ale pasajului.

Pasajul lui Commodus va fi deschis grupurilor mici de vizitatori începând cu 27 octombrie, ca parte a biletului „Full Experience”.

Un nou proiect de restaurare

Italienii nu se opresc aici. Aceștia vor să aducă îmbunătățiri constante obiectivului turistic.

Un al doilea proiect de restaurare, care implică secțiunea tunelului care se extinde dincolo de perimetrul Colosseumului, este programat să înceapă până la începutul anului viitor.