Acasa » Economic » Comisar european: „UE se pregătește pentru un șoc energetic de durată. Va fi o criză lungă”. Măsurile luate în calcul

Comisar european: „UE se pregătește pentru un șoc energetic de durată. Va fi o criză lungă”. Măsurile luate în calcul

Traian Avarvarei
03 apr. 2026, 11:19
Comisar european: „UE se pregătește pentru un șoc energetic de durată. Va fi o criză lungă". Măsurile luate în calcul
Dan Jorgensen, comisarul UE pentru Energie. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Valentine Zeler
Cuprins
  1. Risc de penurie de carburanți
  2. Comisar european: Ne așteaptă o criză lungă

Dan Jorgensen, comisarul UE pentru Energie, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru un șoc energetic de durată, pe fondul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu. UE evaluează „toate posibilităţile”, a mai afirmat acesta, inclusiv raţionalizarea combustibilului şi eliberarea unei cantităţi mai mari de petrol din rezervele strategice.

Risc de penurie de carburanți

Închiderea Strâmtorii Ormuz şi atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf au provocat creşteri de preţuri la carburanți în întreaga lume și temeri legate de aprovizionarea pe termen lung.

„Țările trebuie să se sigure că au ce le trebuie”, a punctat comisarul, într-un interviu pentru Financial Times.

În acest context, la nivelul UE se ia în calcul eliberarea unei cantităţi mai mari de petrol din rezervele strategice.

De altfel, țările UE au participat luna trecută la cea mai mare eliberare de rezerve strategice de petrol din istorie, în speranța că mișcarea va mai atenua creșterea prețurilor.

Comisar european: Ne așteaptă o criză lungă

„Va fi o criză lungă, preţurile la energie vor fi mai mari pentru foarte mult timp”, a mai afirmat Jorgensen.

El a avertizat apoi că pentru unele produse mai „importante”, „ne aşteptăm ca situaţia să se înrăutăţească în următoarele săptămâni”.

Comisarul a insistat că Uniunea Europeană „nu e încă într-o criză de securitate a aprovizionării”, dar elaborează planuri pentru a aborda „efectele structurale şi de durată” ale conflictului din Orientul Mijlociu.

Planurile includ „pregătirea pentru cele mai grave scenarii”, iar „totul trebuie să se facă exact la momentul potrivit şi trebuie să fie proporţional”.

Citește și...
Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
Externe
Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
Externe
Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
Manifestații tensionate la Tel Aviv. Proteste anti-război și intervenție în forță a poliției: „Nu bombardați, negociați!”
Externe
Manifestații tensionate la Tel Aviv. Proteste anti-război și intervenție în forță a poliției: „Nu bombardați, negociați!”
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)
Externe
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)
Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)
Externe
Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)
Zelenski cere măsuri urgente pentru evitarea colapsului financiar. Ucraina riscă să rămână fără fonduri în doar câteva luni
Externe
Zelenski cere măsuri urgente pentru evitarea colapsului financiar. Ucraina riscă să rămână fără fonduri în doar câteva luni
Regiunea belgiană Flandra interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani
Externe
Regiunea belgiană Flandra interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani
Un cutremur puternic a lovit Afganistanul: clădire prăbușită la Kabul, 8 morți și un copil rănit (VIDEO)
Externe
Un cutremur puternic a lovit Afganistanul: clădire prăbușită la Kabul, 8 morți și un copil rănit (VIDEO)
Pământul, văzut din capsula Orion. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe astronauții Artemis 2 în drum spre Lună (FOTO)
Externe
Pământul, văzut din capsula Orion. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe astronauții Artemis 2 în drum spre Lună (FOTO)
O fotografie cu Celine Dion la 14 ani alături de managerul ei de 39 de ani a declanșat un scandal uriaș pe internet
Externe
O fotografie cu Celine Dion la 14 ani alături de managerul ei de 39 de ani a declanșat un scandal uriaș pe internet
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”