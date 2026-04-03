Dan Jorgensen, comisarul UE pentru Energie, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru un șoc energetic de durată, pe fondul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu. UE evaluează „toate posibilităţile”, a mai afirmat acesta, inclusiv raţionalizarea combustibilului şi eliberarea unei cantităţi mai mari de petrol din rezervele strategice.

Risc de penurie de carburanți

Închiderea Strâmtorii Ormuz şi atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf au provocat creşteri de preţuri la carburanți în întreaga lume și temeri legate de aprovizionarea pe termen lung.

„Țările trebuie să se sigure că au ce le trebuie”, a punctat comisarul, într-un interviu pentru

În acest context, la nivelul UE se ia în calcul eliberarea unei cantităţi mai mari de petrol din rezervele strategice.

De altfel, țările UE au participat luna trecută la cea mai mare eliberare de rezerve strategice de petrol din istorie, în speranța că mișcarea va mai atenua creșterea prețurilor.

Comisar european: Ne așteaptă o criză lungă

„Va fi o criză lungă, vor fi mai mari pentru foarte mult timp”, a mai afirmat Jorgensen.

El a avertizat apoi că pentru unele produse mai „importante”, „ne aşteptăm ca situaţia să se înrăutăţească în următoarele săptămâni”.

Comisarul a insistat că Uniunea Europeană „nu e încă într-o criză de securitate a aprovizionării”, dar elaborează planuri pentru a aborda „efectele structurale şi de durată” ale conflictului din Orientul Mijlociu.

Planurile includ „pregătirea pentru cele mai grave scenarii”, iar „totul trebuie să se facă exact la momentul potrivit şi trebuie să fie proporţional”.