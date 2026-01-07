Un nou apel lansat de Comisia Europeană redeschide oportunitatea de a călători gratuit prin Europa pentru mii de tineri aflați la pragul maturității. Inițiativa DiscoverEU continuă să fie prezentată drept un instrument-cheie pentru mobilitate, schimb cultural și consolidarea identității europene.

Ce presupune noua rundă DiscoverEU pentru tinerii de 18 ani

Executivul comunitar a anunțat miercuri lansarea unei noi runde DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor eligibili peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, potrivit unui comunicat oficial. Programul se adresează tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă și face parte din structura mai amplă a Erasmus+.

Pe lângă permisele de călătorie, participanții selectați vor primi și un card de reducere, care oferă acces la mii de facilități în domenii precum cultură, cazare, transport local, alimente și servicii diverse. Acest pachet este gândit pentru a face experiența mai accesibilă și mai ușor de gestionat financiar pentru beneficiari.

Cum este integrată dimensiunea culturală în program

contribuie și la Busola culturală pentru Europa, prin promovarea mai intensă a rutelor culturale DiscoverEU, atent selecționate pentru tineri interesați de film, modă, gastronomie sau arte vizuale. Aceste trasee urmăresc să ofere o experiență coerentă, nu doar o succesiune de destinații.

O parte importantă a programului constă în sesiuni de informare organizate înainte de plecare, dar și în reuniuni DiscoverEU dedicate schimbului de experiență între participanți. Una dintre aceste întâlniri va avea loc la Lyon, în iulie, în cadrul Săptămânii europene a tineretului 2026. Evenimentul va reuni peste 200 de tineri călători din întreaga Europă și va fi axat pe solidaritate și echitate.

De ce este această ediție considerată una simbolică

DiscoverEU este prezentat de drept o componentă esențială a Erasmus+, promovând mobilitatea ecologică, schimburile culturale și ideea de unitate europeană. Ediția actuală are o semnificație suplimentară, marcând 40 de ani de la posibilitatea de a călători prin Europa fără frontiere, în urma acordului Schengen.

„DiscoverEU oferă miilor de tineri europeni şansa de a explora continentul nostru, de a cunoaşte oameni noi şi de a experimenta în mod direct valoarea liberei circulaţii. Această ediţie specială a celei de-a 40-a aniversări a spaţiului Schengen ne reaminteşte că mobilitatea este un drept pe care îl preţuim; o piatră de temelie a identităţii noastre europene comune.”, a declarat Glenn Micallef, comisarul pentru echitate între generaţii, tineret, cultură şi sport.

Cine este eligibil și ce interes a generat programul

Această rundă DiscoverEU s-a adresat tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007, din statele membre ale Uniunii Europene și din țările asociate +. Lista include Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia, potrivit G4Media.

Interesul a fost unul ridicat, fiind înregistrate 246.782 de cereri pentru această ediție. De la lansarea programului, în 2018, peste 1,9 milioane de tineri au aplicat pentru un total de 431.931 de permise de călătorie. Ca și în anii anteriori, sunt prevăzute măsuri speciale pentru a facilita accesul tinerilor din insule, regiuni ultraperiferice sau zone îndepărtate.