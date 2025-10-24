B1 Inregistrari!
Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru

Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru

Ana Maria
24 oct. 2025, 16:44
Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru
Sursa foto: Freepik / @ Drazen Zigic
Cuprins
  1. Angajații concediați, puși în „preaviz fără activitate”. Care va fi ultima zi de lucru
  2. 600 de angajați, concediați. De ce e nemulțumit Zuckerberg
  3. Câți angajați vor fi dați afară, în total

Cel puțin 600 de angajați, concediați! Meta Platforms, compania-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, a anunțat miercuri concedierea a aproximativ 600 de angajați din cadrul diviziei de inteligență artificială (AI), potrivit unui memo intern citat de CNBC. Măsura face parte dintr-un plan amplu de reducere a ierarhiilor și creștere a eficienței operaționale.

Disponibilizările afectează angajați din unitățile de infrastructură AI, din departamentul de Cercetare Fundamentală în Inteligență Artificială (FAIR) și din alte roluri tehnice legate de produse.

Potrivit surselor CNBC, măsura nu îi vizează pe specialiștii din TBD Labs, noua echipă de elită AI creată după investiția de 14,3 miliarde de dolari a Meta în Scale AI. Aceasta este condusă de Alexandr Wang, directorul general al Scale AI, angajat în iunie pentru a accelera transformarea companiei.

Angajații concediați, puși în „preaviz fără activitate”. Care va fi ultima zi de lucru

Meta a notificat angajații că 21 noiembrie va fi ultima zi de lucru, aceștia aflându-se până atunci într-o „perioadă de preaviz fără activitate”.

„În această perioadă, accesul dumneavoastră intern va fi revocat și nu trebuie să mai efectuați nicio muncă suplimentară pentru Meta”, se arată în mesajul transmis personalului.

Compania va oferi 16 săptămâni de salariu compensatoriu, plus două săptămâni pentru fiecare an complet de serviciu, minus perioada de preaviz.

600 de angajați, concediați. De ce e nemulțumit Zuckerberg

Surse interne au declarat că Mark Zuckerberg este frustrat de ritmul lent al progreselor Meta în domeniul AI, în special după ce modelele Llama 4, lansate în aprilie, au fost primite cu răceală de către dezvoltatori.

Pentru a schimba direcția, Meta a creat o nouă unitate numită Meta Superintelligence Labs, condusă de Alexandr Wang și de fostul CEO GitHub, Nat Friedman. După concedieri, numărul angajaților acestei divizii este estimat la puțin sub 3.000.

În iulie, compania estima că cheltuielile totale pentru 2025 vor ajunge între 114 și 118 miliarde de dolari, urmând ca investițiile în AI să determine „o creștere a cheltuielilor în 2026 mai mare decât cea din 2025”.

Marți, Meta a semnat un acord de 27 miliarde de dolari cu Blue Owl Capital pentru dezvoltarea centrului de date Hyperion, un proiect colosal din Louisiana, descris de Zuckerberg drept „atât de mare încât ar putea acoperi o parte din suprafața Manhattanului”.

Câți angajați vor fi dați afară, în total

La începutul anului, Meta a anunțat că va renunța la aproximativ 5% dintre angajații cu performanțe scăzute, adică circa 3.600 de posturi, din totalul de 72.000 de angajați, potrivit datelor din septembrie 2024.

Noile concedieri din AI marchează o continuare a procesului de restructurare început în 2023, când Zuckerberg a declarat „anul eficienței” la Meta, promițând o companie „mai agilă, mai mică și mai concentrată pe inovație”.

