O companie militară din România , printr-o postare publicată pe Twitter a Ambasadei țării în Africa de Sud, că ar fi transportat în secret militari în Odessa, Ucraina.

Compania Nord Star Support Group , negât orice fel de implicare în conflictul armat în războiul din Ucraina.

„North Star Support Group (NSSG), unul dintre liderii globali ai segmentului de servicii de consultanță și management al riscului pentru companii private ce desfășoară operațiuni de business în cele mai dificile regiuni din lume, anunță că informația transmisă de agenția de presă RIA Novosti conform căreia colaboratori români ai companiei ar fi implicați în operațiuni desfășurate în Odesa este complet falsă”, se arată într-un comunicat trimis de reprezentanții firmei.

„NSSG nu are în momentul de față colaboratori în orașul Odessa, din Ucraina, și nu desfășoară nicio activitate în această zonă. Mai mult decât atât, NSSG nu este o companie de tipul PMC – Private Military Company – și nu are nicio implicare militară în teatrele de conflict, inclusiv în războiul din Ucraina”, a mai menționat compania.

“A secret monitoring group of NATO comprising officials of🇷🇴PMC has commenced work in Odessa”, media report. So, Romanians help Nazi Kiev regime in Odessa, just like🇷🇴forces were helping German forces in occupying it in 1943. Apparently someone didn’t draw lessons from history

