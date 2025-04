Confictul chino-american se extinde. Beijingul acuză agenți NSA de spionaj cibernetic

hina susține că a fost vizată de puse la cale de Agenţia Naţională de Securitate (NSA) din SUA și pune recompensă pentru capturarea a trei presupuși agenți

Oficialii de la Beijing au anunțat că oferă recompense pentru capturarea a trei persoane, presupuși agenți . Aceștia sunt suspectați că ar fi comis atacuri cibernetice împotriva Jocurilor Asiatice de Iarnă din februarie, relatează AFP. NSA este unul dintre principalele servicii de informaţii american, specializat în interceptare și spionaj cibernetic.

Anunţul survine într-un moment de tensiune între Beijing şi Washington care are la bază războiul taxelor vamale provocat Donald Trump. Chiar dacă Beijingul nu a făcut legătură cu disputa comercială, acuzațiile sunt de natură să-l amplifice și să-l extindă.

Poliţia din Harbin, oraș situat în nord-estul Chinei a transmis un comunicat conform căruia a emis notificări de căutare împotriva celor trei „agenţi secreţi”. Este vorba despre trei persoane, Katheryn A. Wilson, Robert J. Snelling şi Stephen W. Johnson, acuzate că ar fi efectuat atacuri cibernetice împotriva Jocurilor Asiatice de Iarnă, desfăşurate la Harbin în luna februarie.

Autorităţile chineze susțin că au înregistrat peste 270.000 de atacuri cibernetice din străinătate împotriva sistemelor electronice, în cadrul acestui eveniment sportiv. Trebuie spus că Statele Unite şi se acuză reciproc în mod regulat de .

Katheryn A Wilson, Robert J. Snelling and Stephen W. Johnson – all from the NSA’s Office of Tailored Access Operation – were involved in cyberattacks against the information systems during the Asian Winter Games. Investigations revealed that the three participated in cyberattacks…

