Consiliul de Securitate al va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind , după ce Netanyahu a anunțat că are în plan să preia controlul în Gaza.

Cuprins

Ce a decis Consiliul de Securitate al ONU

Ce a spus Guterres

Ce a decis Consiliul de Securitate al ONU

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase” care „riscă să agraveze consecinţele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni”, conform

Mai multe ţări, dintre cele 15 care alcătuiesc Consiliul de Securitate, au solicitat această reuniune de urgenţă, care a fost salutată de delegaţia palestiniană la ONU.

Decizia premierului Benjamin Netanyahu de a ordona armatei israeliene să preia controlul asupra oraşului Gaza pentru a „învinge” Hamas a provocat indignare în întreaga lume.

Ce a spus Guterres

Decizia lui Netanyahu riscă să ducă la „strămutări forţate suplimentare, ucideri şi distrugeri în masă, agravând suferinţa de neimaginat a populaţiei palestiniene din Gaza”, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Cabinetul de securitate a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, un plan prezentat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu vizând preluarea controlului oraşului Gaza, devastat de război şi aflat în plină criză umanitară.