Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă privind Gaza

Selen Osmanoglu
09 aug. 2025, 10:21
Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă privind Gaza
Sursa foto: The Guardian

Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după ce Netanyahu a anunțat că are în plan să preia controlul în Gaza.

Ce a decis Consiliul de Securitate al ONU

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase” care „riscă să agraveze consecinţele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni”, conform Știrile ProTV.

Mai multe ţări, dintre cele 15 care alcătuiesc Consiliul de Securitate, au solicitat această reuniune de urgenţă, care a fost salutată de delegaţia palestiniană la ONU.

Decizia premierului Benjamin Netanyahu de a ordona armatei israeliene să preia controlul asupra oraşului Gaza pentru a „învinge” Hamas a provocat indignare în întreaga lume.

Ce a spus Guterres

Decizia lui Netanyahu riscă să ducă la „strămutări forţate suplimentare, ucideri şi distrugeri în masă, agravând suferinţa de neimaginat a populaţiei palestiniene din Gaza”, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Cabinetul de securitate a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, un plan prezentat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu vizând preluarea controlului oraşului Gaza, devastat de război şi aflat în plină criză umanitară.

