Consiliul pentru Pace, ambițiosul proiect prin care și-a propus să reconstruiască a murit din fașă. Organizația se confruntă cu lipsa fondurilor necesare pentru funcționare.

Consiliul pentru Pace un organism născut mort

care trebuia să se ocupe de reconstrucția enclavei palestiniene se confruntă cu o realitate foarte dură. Consiliul pentru Pace care trebuia să fie pilonul central al strategiei de pace a lui Donald Trump nu are fonduri suficiente să funcționeze. Din cele 17 miliarde de dolari promise de cei care u dat curs invitației lui Trump, s-a strâns mai puțin de un miliard.

Astfel, noul guvern de tehnocrați palestinieni care urmau să pună în aplicare proiectul au rămas„sechestrat” într-un hotel din Cairo. Aceștia nu au posibilitatea să intre în Gaza și nici să lanseze vreun program de reconstrucție.

Cu aproximativ două săptămâni înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, Donald Trump găzduia la o conferință internațională în care se arăta foarte optimist. El punea la cale reconstrucția Fâșiei Gaza pusă la pământ de armata israeliană. Statele arabe din Golf promiteau miliarde de dolari pentru guvernare și reconstrucție, scrie Reuters.

Un proiect abandonat în contextul noului război

Războiul cu Iranul a schimbat prioritățile lui Trump și a aruncat acest proiect în uitare. Potrivit unor surse citate de Reuters, din cele zece țări care au promis fonduri, doar trei — Emiratele Arabe Unite, Marocul și SUA — au contribuit efectiv. Consiliul pentru Pace a murit înainte de a se naște. Suma colectată este sub pragul de un miliard de dolari.

„Războiul cu Iranul a afectat totul. În prezent, nu există bani disponibili”, a declarat o sursă din cadrul Consiliului.

Fondurile erau destinate activităților Comitetului Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), un grup de tehnocrați susținut de SUA. Acest organism urma să preia adminitrarea zonei de la , organizație care s-a arătat dispusă să predea frâiele guvernării. Doar că acest comitet condus de Ali Shaath nu poate intra în zonă din cauza lipsei finanțării și a problemelor de securitate care au blocat totul.

„Comitetul a informat facțiunile palestiniene că NCAG nu poate intra în Gaza în acest moment. Nu există resurse pentru a plăti ministerele sau forțele de poliție”, a explicat un oficial palestinian.

Consiliul pentru Pace promitea investiții de 70 de miliarde de dolari

Miza este colosală pentru Consiliul pentru Pace, în condițiile în care estimările arată că reconstrucția Gazei va costa aproximativ 70 de miliarde de dolari. Planul lui Trump, condiționat de dezarmarea totală a Hamas și retragerea trupelor israeliene, pare tot mai greu de implementat. De altfel, Trump nu reușește să țină în vigoare nici armistițiul cu Iranul, care este supus unor tensiuni extreme.

Comitetul condus de Ali Shaath este izolat într-un hotel din Cairo, sub supravegherea agenților americani și egipteni. Oamenii așteaptă un semnal financiar care întârzie să apară.

Eșecul finanțării pune sub semnul întrebării imaginea de „pacificator global” pe care Donald Trump încearcă să o proiecteze. Ca și în cazul promisiunii de a încheia rapid războiul din Ucraina, el se dovedește incapabil să ducă la bun sfârșit angajamentele pe care și le-a asumat cu foarte mare ușurință.