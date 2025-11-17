Consiliul UE a aprobat noi norme menite să îmbunătăţească transparenţa finanţării partidelor şi a fundaţiilor politice europene. Măsura are drept scop transparentizarea activității partidelor pentru cetățenii europeni.

Consiliul UE impune mai multă transparență partidelor

Instituția europeană a aprobat mai multe modificări ale statutului privind finanțarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene (EUPPF). Noile reglementări urmăresc creșterea nivelului de transparență a partidelor politice europene: Totodată se doește consolidarea .

Potrivit unui comunicat de presă difuzat pe site-ul consilium.europa.eu, scopul noilor reglementări este de a contracara riscurile de ingerinţe externe şi de . De asemenea, se urmărește reducerea sarcinii administrative și o mai mare vizibilitat a activității politice pentru cetăţenii UE. Noul regulament revizuit creşte transparenţa mediului politic european, vizibilitatea EUPPF şi capacitatea UE de a preveni riscul de ingerinţe externe.

Reglementările propuse stabilesc tipul de activități pe care partidele politice europene le pot organiza împreună cu partidele lor membre. pentru a contribui la formarea conştiinţei politice europene. Cu toate acestea, noile norme menţin interdicţia ca EUPPF să finanţeze campanii naţionale pentru referendumuri. În plus, regulamentul include măsuri ferme privind echilibrul de gen în cadrul partidelor.

Ce mai prevede noul regulament politic

Regulamentul revizuit promovat de Consiliul UE, aliniază regimurile pentru partidele politice europene şi fundaţiile politice europene. Astfel este propusă o rată de cofinanțare pentru obţinerea de subvenţii europene la nivelul de 5% pentru ambele.

De asemenea, regulamentul mai propune monitorizarea veniturilor financiare generate de activităţile EUPPF („resurse autogenerate”) şi prevede că această sursă de venituri să fie limitată la 3% din bugetul, pentru partidele politice europene, şi la 5%, pentru fundaţiile politice europene.

EUPPF va trebui să prezinte o declaraţie scrisă cu privire la respectarea valorilor UE. Această declarație va trebui actualizată la fiecare modificare a componenței. Noile norme limitează riscul de ingerinţe externe prin aplicarea de limitări pentru categoriile nou create de „partide membre asociate” şi „organizaţii membre asociate”.

Totodată sunt interzise contizațiile de membru sau contribuţiile la EUPPF din partea partidelor sau organizaţiilor din afara UE. Pe de altă parte, regulamentul nu blochează cooperarea cu partenerii politici din afara UE. În cele din urmă, noile norme introduc garanţii pentru a se asigura că membrii partidelor din cadrul EUPPF nu fac obiectul unor măsuri restrictive.

Regulamentul adoptat de Consiliul UE va fi publicat în Jurnalul Oficial

Actul legislativ adoptat luni va fi publicat în al UE în zilele următoare. Actul normativ va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

Acest documetn vine după ce pe 25 noiembrie 2021, Comisia Europeană a adoptat „Pachetul privind democraţia şi integritatea alegerilor europene”. Este un proiect care și-a propus să reformeze Regulamentului privind statutul şi partidelor politice europene şi ale fundaţiilor politice europene.

Pachetul a inclus, de asemenea, o propunere legislativă privind transparenţa şi vizarea unui public-ţintă în publicitatea politică. Aceste reglementări au fost deja adoptate de Consiliul UE în martie 2024. De asemenea, alte două inițiative legislative europene au avut în vedere drepturile electorale – în contextul alegerilor europene şi locale. Au fost vizați cetățenii care își au reședința într-un stat UE, dar nu sunt cetățeni ai acestuia.