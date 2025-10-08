B1 Inregistrari!
Consumatorii de produse vegetariene puși la punct în Parlamentul European. Decizia schimbă denumirea anumitor alimente

Adrian Teampău
08 oct. 2025, 17:59
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Lovitură pentru vegetarieni în Parlamentul European
  2. Legea a divizat partidele de dreapta
  3. Parlamentul European a respins o lege similară

Parlamentul European i-a pus la punct pe consumatorii de produse vegetariene, adoptând o decizie prin care vor fi schimbate denumirile anumitor produse alimentare. Votul a provocat o revoltă în rândul politicienilor ecologiști.

Lovitură pentru vegetarieni în Parlamentul European

Eurodeputații au votat, miercuri, un proiect prin care este interzisă folosirea denumirilor de „friptură”, „cârnat” sau „hamburger” pentru produsele de origine vegetală care nu conțin carne. Votul, în Parlamentul European, în favoarea acestei decizii a fost de 355 la 247. Propunerea, inițiată de un politician conservator interzice termeni precum „friptură vegetariană”  sau „burger vegetarian”, după cum a relatat AFP.

„Este vorba despre transparenţă şi claritate pentru consumatori şi recunoaşterea muncii fermierilor noştri. (…) Nu se pune problema interzicerii alternativelor vegetale, însă vreau să promovez termenii cu adevărata lor semnificaţie”, a declarat autorul proiectului, Céline Imart, europarlamentar din cadrul Partidului Popular European.

Produsele alimentare de origine vegetală care imită carnea sunt din ce în ce mai cerute, în ultimii ani, în condițiile în care consumatorii se preocupă de adoptarea unei alimentații sănătoase, dar și de bunăstarea animalelor şi reducerea amprentei lor asupra mediului. Creșterea animalelor reprezintă un emițător major pentru emisiile de CO2.

Chiar dacă decizia de a interzice aceste denumiri a fost adoptată în Parlamentul European, acest lucru nu înseamnă că țările membre UE vor fi obligate să o implementeze imediat. Comisia Europeană va trebui să poarte negocieri cu reprezentanții statelor naționale pe acest subiect.

Foto: Hepta – DPA Images / Philippe Stirnweiss

Legea a divizat partidele de dreapta

Proiectul inițiat de Céline Imart în Parlamentul European a fost de natură să divizeze mișcările politice de dreapta. Deputatul german Peter Liese a apreciat drept rușinoasă preocuparea eurodeputaților pentru reglementarea unor „astfel de absurdități”.

„Nu trebuie să îi considerăm proşti pe consumatori. Dacă pe un ambalaj scrie «burger vegetarian» sau «cârnat vegetarian», fiecare poate decide dacă să îl cumpere sau nu”, a spus Peter Liese, reprezentant al Uniunii Creștin-Democrate, partidul de orientare conservatoare condus de cancelarul Friedrich Merz.

Decizia a fost contestată și de politicienii ecologişti care s-au revoltat împotriva proiectului. Olandeza Anna Strolenberg a criticat „lobby-ul cărnii” pentru că „încearcă să-şi slăbească concurenţii inovatori din sectorul alimentar”.

Parlamentul European a respins o lege similară

Nu este pentru prima oară când în forul legislativ european este promovat un astfel de proiect. O lege similară a fost respinsă, în anul 2020, de Parlamentul European.

În noua structură, la care s-a ajuns după alegerile europene din 2024 echilibrul politic dintre partide s-a schimbat. Astfel, politicienii de dreapta și de extremă dreaptă au obținut mai multe locuri în Parlamentul European.

Astfel, măsura a fost justificată, de aceștia, de necesitatea susținerii sectorului agricol și de eliminarea așa-zisei confuzii între produsele de origine vegetariană și cele de origine animală.

