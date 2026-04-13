Donald Trump a șters în care părea în chip de Iisus Vindecător, deasupra unui bolnav. Fotografia, concepută cu ajutorul Inteligenței Artificiale a fost considerată „dezgustătoare” chiar și de susținătorii săi.

Imaginea distribuită îl înfăţişa ca pe o figură asemănătoare lui , folosind o lumină divină care emana din mâinile sale pentru a vindeca un bolnav întins pe un pat.

Donald Trump a șters imaginea controversată

Imaginea a provocat numeroase reacții ostile, inclusiv din partea susținătorilor și adepților săi creștini. Drept urmare, pentru a evita o nouă criză și îndepărtarea altor susținători, Donald Trump a ales să șteargă această postare. Pentru mulți, imaginea a reprezentat picătura care a umplut paharul, în contextul numeroaselor derapaje ale republicanului, scrie The Guardian.

Riley Gaines, prezentatoare la Fox News şi comentatoare conservatoare, a declarat că „nu poate înţelege de ce ar posta aşa ceva”.

„Caută o reacţie? Chiar crede asta? Oricum ar fi, două lucruri sunt adevărate. 1) puţină modestie i-ar prinde bine 2) Dumnezeu nu poate fi batjocorit”, a scris ea pe X.

Megan Basham, o altă comentatoare de orientare consevatoare, de la publicaţia Daily Wire, a calificat postarea drept „o blasfemie SCANDALOASĂ”. Ea a cerut ca Trump „să şteargă imediat această postare şi să ceară iertare poporului american şi apoi lui Dumnezeu”.

„Nu ştiu dacă preşedintele a crezut că este amuzant sau dacă se află sub influenţa vreunei substanţe sau ce explicaţie ar putea avea pentru asta”, a scris ea.

Postarea a lovit în inima adepților MAGA

Isabel Brown, prezentatoare la acelaşi post, a spus că imaginea este „dezgustătoare şi inacceptabilă”.

„Nimic nu contează mai mult decât Iisus. (…) Această postare este, sincer, dezgustătoare şi inacceptabilă, dar şi o interpretare profund greşită a poporului american care trăieşte o renaştere adevărată şi frumoasă a credinţei în Hristos”, a scris ea.

Steve Deace, prezentator la postul de dreapta BlazeTV, a postat un singur cuvânt: „Nu.”

Dar indignarea nu a venit doar din partea unor personalităţi media ci și din partea utilizatorilor Truth Social – platforma lui Trump unde susţinătorii devotaţi nu îndrăznesc să-l contrazică. De această dată s-au întors împotriva lui din cauza imaginii controversate.

O utilizatoare de pe X, Mandy Arthur, a surprins starea de spirit generală: „Doamne, s-ar putea să fi făcut o greşeală şi să-l fi ales din greşeală pe Anticrist. Trimite ajutor”.

Donald Trump în chip de Iisus

Postarea lui Donald Trump a fost făcută la o săptămână după Duminica Paştelui pentru catolici şi în dimineaţa de după Duminica Paştelui pentru creştinii ortodocşi. Or, Evanghelia după Marcu relatează despre Iisus care a vindecat bolnavii, i-a hrănit pe cei flămânzi şi a alungat demonii.

Imaginea generată de AI pe care a distribuit-o a apărut pentru prima dată la începutul lunii februarie, postată pe X de Nick Adams. Acesta este un comentator conservator care distribuie conținut AI cu tematică biblică despre Trump. În versiunea lui Adams, silueta unui soldat american se află în fundal, pe cer. În versiunea lui Trump, soldatul a fost transformat într-o figură demonică cu coarne care se profilează în spatele lui.

Imaginea cu Trump în chip de vindecător miraculos vine după promulgarea legii „One Big Beautiful Bill”, în 2025, care va tăia cheltuielile federale pentru Medicaid cu aproximativ 900 de miliarde de dolari pe parcursul unui deceniu. Mai multe spitale pentru copii au avertizat că tăierile vor afecta direct pacienţii cei mai vulnerabili.

Peste un trilion de dolari din aceste reduceri provin de la Medicaid, programul federal care oferă asistenţă medicală americanilor cu venituri mici şi cu dizabilităţi.

Casa Albă l-a atacat pe Papa Leon

Nu este singurul gest controversat. Donald Trump l-a atacat și pe , nemulțumit că Vaticanul nu adoptă o politică pe placul Casei Albe. Totul a pornit după ce Suveranul Pontif a sugerat, fără a-l numi, că o „iluzie de omnipotenţă” conduce politica externă a SUA, în special în ceea ce priveşte .

Trump a răspuns numindu-l pe pontif „SLAB în faţa criminalităţii” şi spunând că „nu este un fan al Papei Leon”. Mai mult, a sugerat că liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume „se pliază stângii radicale”.

Papa Leon a vorbit deschis şi despre masacrul şi catastrofele din Gaza. În acest context, al atacurilor, a declarat reporterilor care îl însoțeau în vizita din Alegeria că nu se teme de administraţia Trump şi că va continua să se pronunţe împotriva războiului.