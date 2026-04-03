Controverse la Casa Albă. Comisia aprobă sala de bal a lui Trump, justiția oprește șantierul

Selen Osmanoglu
03 apr. 2026, 07:59
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Aprobarea comisiei federale, în ciuda suspendării judiciare
  2. Controverse și criticile specialiștilor
  3. Demolări și ambiții personale ale președintelui

Planurile pentru imensa sală de bal dorită de Donald Trump la Casa Albă au primit aprobarea unei comisii federale de urbanism, deși lucrările rămân suspendate în așteptarea unei hotărâri judecătorești. Proiectul, unul dintre cele mai ambițioase desfășurate pe celebrul sit în ultimele decenii, continuă să stârnească critici din partea arhitecților și specialiștilor în patrimoniu.

Aprobarea comisiei federale, în ciuda suspendării judiciare

Marți, un judecător federal a ordonat oprirea construcției noii săli de bal, dând o lovitură semnificativă inițiativei președintelui. Cu toate acestea, procesul de examinare de către Comisia națională de planificare a capitalei (NCPC), compusă în mare parte din aliați ai lui Trump, a continuat conform calendarului, scrie Agerpres.

Comisia a aprobat construcția clădirii cu două etaje și o suprafață de 8.360 de metri pătrați cu opt voturi pentru și unul împotrivă.

„Decizia (judecătorului) nu are nicio influență asupra activității noastre de astăzi. (…) Din punctul meu de vedere, suntem sesizați cu un proiect. Ni s-a cerut să îl examinăm și aceasta este tocmai misiunea noastră astăzi”, a explicat Will Scharf, președintele comitetului de urbanism responsabil de siturile guvernamentale din regiunea Washington.

Controverse și criticile specialiștilor

Unda verde a comisiei nu influențează deznodământul cazului judiciar și contrastează puternic cu criticile repetate ale experților în arhitectură și patrimoniu. În decembrie, National Trust for Historic Preservation (NTHP) a sesizat justiția, acuzând administrația Trump că nu a respectat cerințele legale privind ancheta publică și nici nu a obținut autorizația Congresului pentru proiect.

Bugetul, finanțat din donații private, a crescut semnificativ, dublându-se de la 200 la 400 de milioane de dolari. Magistratul a suspendat intrarea în vigoare a deciziilor sale pentru două săptămâni, iar guvernul a făcut apel.

Demolări și ambiții personale ale președintelui

În octombrie, președintele a dispus dărâmarea cu buldozerul a unei întregi aripi a Casei Albe pentru a construi sala de bal, destinată să găzduiască până la 1.000 de persoane la recepții și dineuri oficiale.

Proiectul a devenit un subiect foarte drag lui Donald Trump, care evocă frecvent progresele șantierului aripii de est a reședinței prezidențiale în apariții publice, chiar și atunci când subiectul principal al evenimentelor nu are legătură cu acesta.

Criticii atrag atenția asupra impactului asupra patrimoniului istoric al Casei Albe și asupra legalității procedurilor, însă președintele continuă să promoveze personal acest proiect ca simbol al ambițiilor sale pentru reședința prezidențială.

Citește și...
Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
Externe
Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
Externe
Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
Manifestații tensionate la Tel Aviv. Proteste anti-război și intervenție în forță a poliției: „Nu bombardați, negociați!”
Externe
Manifestații tensionate la Tel Aviv. Proteste anti-război și intervenție în forță a poliției: „Nu bombardați, negociați!”
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)
Externe
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)
Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)
Externe
Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)
Zelenski cere măsuri urgente pentru evitarea colapsului financiar. Ucraina riscă să rămână fără fonduri în doar câteva luni
Externe
Zelenski cere măsuri urgente pentru evitarea colapsului financiar. Ucraina riscă să rămână fără fonduri în doar câteva luni
Regiunea belgiană Flandra interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani
Externe
Regiunea belgiană Flandra interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani
Un cutremur puternic a lovit Afganistanul: clădire prăbușită la Kabul, 8 morți și un copil rănit (VIDEO)
Externe
Un cutremur puternic a lovit Afganistanul: clădire prăbușită la Kabul, 8 morți și un copil rănit (VIDEO)
Pământul, văzut din capsula Orion. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe astronauții Artemis 2 în drum spre Lună (FOTO)
Externe
Pământul, văzut din capsula Orion. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe astronauții Artemis 2 în drum spre Lună (FOTO)
O fotografie cu Celine Dion la 14 ani alături de managerul ei de 39 de ani a declanșat un scandal uriaș pe internet
Externe
O fotografie cu Celine Dion la 14 ani alături de managerul ei de 39 de ani a declanșat un scandal uriaș pe internet
