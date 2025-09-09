Copil de 2 ani, lăsat de părinți în portbagaj. Cum a fost salvat băiețelul

Un cuplu din Viena a decis să-și lase băiețelul de 2 ani în după ce acesta adormise. Părinții voiau să meargă la un restaurant „doar pentru puțin timp” și au considerat că micuțul poate rămâne

O femeie a observat întreaga scenă pe Berggasse, în cartierul Alsergrund, și a sunat imediat la 112. În jurul orei 14:30, polițiștii au ajuns la fața locului, au privit prin luneta mașinii și au văzut copilul întins în partea din spate. Pentru a-l scoate, agenții au spart unul dintre geamuri, informează

La scurt timp, mama și tatăl au revenit la mașină. Tatăl, în vârstă de 37 de ani, le-a spus polițiștilor că micuțul fusese pus în portbagaj „pentru că voiau doar să meargă puțin la un restaurant”.

Serviciul pentru protecția copilului (MA 11) a fost sesizat și a avut deja o primă discuție cu părinții. Reprezentanții instituției au declarat că aceștia au înțeles gravitatea situației și au acceptat colaborarea.

„Au fost profund afectați și vor să colaboreze cu noi”, a transmis purtătoarea de cuvânt Ingrid Pöschmann pentru APA.

Un plan de sprijin a fost deja stabilit, care prevede vizite regulate la domiciliu, ședințe de consiliere parentală și monitorizarea atentă a mediului familial.

Tatăl de 37 de ani a fost reclamat de mai multe ori, inclusiv pentru comportament agresiv față de polițiști. Procuratura din Viena analizează acum dacă cei doi părinți ar putea fi cercetați pentru fapte penale.