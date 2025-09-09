B1 Inregistrari!
Copil de 2 ani, lăsat de părinți în portbagaj. Cum a fost salvat băiețelul

Elena Boruz
09 sept. 2025, 19:00
Un cuplu din Viena a decis să-și lase băiețelul de 2 ani în portbagajul mașinii, după ce acesta adormise. Părinții voiau să meargă la un restaurant „doar pentru puțin timp” și au considerat că micuțul poate rămâne închis în mașină.

Cine a alertat poliția

O femeie a observat întreaga scenă pe Berggasse, în cartierul Alsergrund, și a sunat imediat la 112. În jurul orei 14:30, polițiștii au ajuns la fața locului, au privit prin luneta mașinii și au văzut copilul întins în partea din spate. Pentru a-l scoate, agenții au spart unul dintre geamuri, informează Haute.

Cum au reacționat părinții

La scurt timp, mama și tatăl au revenit la mașină. Tatăl, în vârstă de 37 de ani, le-a spus polițiștilor că micuțul fusese pus în portbagaj „pentru că voiau doar să meargă puțin la un restaurant”.

Ce măsuri au fost luate de autorități

Serviciul pentru protecția copilului (MA 11) a fost sesizat și a avut deja o primă discuție cu părinții. Reprezentanții instituției au declarat că aceștia au înțeles gravitatea situației și au acceptat colaborarea.

„Au fost profund afectați și vor să colaboreze cu noi”, a transmis purtătoarea de cuvânt Ingrid Pöschmann pentru APA.

Un plan de sprijin a fost deja stabilit, care prevede vizite regulate la domiciliu, ședințe de consiliere parentală și monitorizarea atentă a mediului familial.

Tatăl de 37 de ani a fost reclamat de mai multe ori, inclusiv pentru comportament agresiv față de polițiști. Procuratura din Viena analizează acum dacă cei doi părinți ar putea fi cercetați pentru fapte penale.

