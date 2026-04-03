Un copil de 3 ani a fost salvat miraculos, în ultimul moment, după ce a fost văzut agățat pe exteriorul balconului unui apartament situat la etajul 8.

Băiețelul și sora mai mică erau singuri în casă

S-a întâmplat în orașul bulgăresc Yambol. Autoritățile au intervenit, fiind alertate de o vecină. După ce a sunat la numărul de urgență, femeia a și filmat operațiunea de salvare:

Salvatorii au reușit să prindă copilul înainte ca acesta să cadă de la înălțime, informează

Ajunși apoi în casă, ei au constatat că băiețelul și sora sa mai mică, în vârstă de un an, erau singuri. Nu ar fi prima dată când părinții îi lasă nesupravegheați.

Copiii, preluați de serviciile sociale

În consecință, ambii copii au fost preluați de serviciile sociale, iar părinții reținuți sub acuzația de neglijență.

În rest, copiii au fost evaluați medical, fiind într-o stare bună de sănătate.

Ministrul interimar al Afacerilor Sociale, Hasan Ademov, a anunțat că autoritățile lucrează cu părinții, inclusiv în vederea unei posibile reintegrări familiale, dar siguranța copiilor e prioritatea numărul 1.