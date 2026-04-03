B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Copil salvat miraculos, după ce a rămas agățat pe exteriorul unui balcon, la etajul 8 (VIDEO)

Copil salvat miraculos, după ce a rămas agățat pe exteriorul unui balcon, la etajul 8 (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 apr. 2026, 13:32
Copil salvat miraculos, după ce a rămas agățat pe exteriorul unui balcon, la etajul 8 (VIDEO)
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Băiețelul și sora mai mică erau singuri în casă
  2. Copiii, preluați de serviciile sociale

Un copil de 3 ani a fost salvat miraculos, în ultimul moment, după ce a fost văzut agățat pe exteriorul balconului unui apartament situat la etajul 8.

Băiețelul și sora mai mică erau singuri în casă

S-a întâmplat în orașul bulgăresc Yambol. Autoritățile au intervenit, fiind alertate de o vecină. După ce a sunat la numărul de urgență, femeia a și filmat operațiunea de salvare:

Salvatorii au reușit să prindă copilul înainte ca acesta să cadă de la înălțime, informează Novinite.

Ajunși apoi în casă, ei au constatat că băiețelul și sora sa mai mică, în vârstă de un an, erau singuri. Nu ar fi prima dată când părinții îi lasă nesupravegheați.

Copiii, preluați de serviciile sociale

În consecință, ambii copii au fost preluați de serviciile sociale, iar părinții reținuți sub acuzația de neglijență.

În rest, copiii au fost evaluați medical, fiind într-o stare bună de sănătate.

Ministrul interimar al Afacerilor Sociale, Hasan Ademov, a anunțat că autoritățile lucrează cu părinții, inclusiv în vederea unei posibile reintegrări familiale, dar siguranța copiilor e prioritatea numărul 1.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”