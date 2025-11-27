Materie obligatorie începând cu clasa a IV-a. devine noul accent al sistemului educațional din Coreea de Nord.

La reuniunea comisiei interguvernamentale de la Moscova, ministrul rus Alexander Kozlov a vorbit despre schimbările din sistemul educațional nord-coreean. El a subliniat că interesul pentru acestă limbă este în plină creștere.

În prezent, aproximativ 600 de nord-coreeni o studiază. Această cifră o propulsează în topul celor mai populare trei limbi străine din țară, informează .

Cum se intensifică schimburile educaționale dintre Rusia și Coreea de Nord

Interesul pentru limba coreeană este în creștere și în Rusia. Alexander Kozlov a precizat că 3.000 de elevi și încă 300 de studenți o studiază în prezent. El a explicat că anul trecut, 96 de cetățeni nord-coreeni au fost admiși la universități rusești, inclusiv la prestigiosul MGIMO, instituție renumită pentru formarea diplomaților. Pe lângă aceștia, încă 29 de tineri din Coreea de Nord au ales anul acesta să urmeze cursuri de geologie în Rusia.

Ministrul rus a subliniat că cele două state își extind colaborarea educațională în domenii variate, de la sectorul bancar și energetic până la cel medical și geologic.