Acasa » Externe » Coreea de Nord a decis să transforme limba rusă într-o materie obligatorie. Interesul pentru limba coreeană crește și în Rusia

Coreea de Nord a decis să transforme limba rusă într-o materie obligatorie. Interesul pentru limba coreeană crește și în Rusia

Ana Beatrice
27 nov. 2025, 17:06
Coreea de Nord a decis să transforme limba rusă într-o materie obligatorie. Interesul pentru limba coreeană crește și în Rusia
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum se intensifică schimburile educaționale dintre Rusia și Coreea de Nord
  2. Cum s-au consolidat relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord după 2022

Materie obligatorie începând cu clasa a IV-a. Limba rusă devine noul accent al sistemului educațional din Coreea de Nord.

La reuniunea comisiei interguvernamentale de la Moscova, ministrul rus Alexander Kozlov a vorbit despre schimbările din sistemul educațional nord-coreean. El a subliniat că interesul pentru acestă limbă este în plină creștere.

În prezent, aproximativ 600 de nord-coreeni o studiază. Această cifră o propulsează în topul celor mai populare trei limbi străine din țară, informează Politico.

Cum se intensifică schimburile educaționale dintre Rusia și Coreea de Nord

Interesul pentru limba coreeană este în creștere și în Rusia. Alexander Kozlov a precizat că 3.000 de elevi și încă 300 de studenți o studiază în prezent. El a explicat că anul trecut, 96 de cetățeni nord-coreeni au fost admiși la universități rusești, inclusiv la prestigiosul MGIMO, instituție renumită pentru formarea diplomaților. Pe lângă aceștia, încă 29 de tineri din Coreea de Nord au ales anul acesta să urmeze cursuri de geologie în Rusia.

Ministrul rus a subliniat că cele două state își extind colaborarea educațională în domenii variate, de la sectorul bancar și energetic până la cel medical și geologic.

Mai mult, Moscova dezvoltă în Coreea de Nord un centru modern dedicat predării limbii ruse. Acesta va funcționa în cadrul Universității Normale Kim Chol Ju și va consolida legăturile educaționale dintre cele două țări.

Cum s-au consolidat relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord după 2022

Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord s-au strâns considerabil după ce Moscova a invadat Ucraina în 2022. De atunci, Phenianul a furnizat armament Rusiei și chiar a trimis trupe pentru a sprijini operațiunile de pe front. Nord-coreenii au participat inclusiv la deminarea regiunii Kursk, zonă recucerită rapid după ce fusese ocupată pentru scurt timp de forțele ucrainene.

Pe plan cibernetic, colaborarea este la fel de vizibilă. Două dintre cele mai active grupuri de hackeri controlați de state, Gamaredon din Rusia și gruparea Lazarus din Coreea de Nord, au fost surprinse folosind resurse comune.

Legăturile se văd și în turism. În august, odată cu introducerea zborurilor directe către Phenian de către companiile aeriene rusești, valuri de turiști ruși au luat cu asalt stațiunile nord-coreene.

