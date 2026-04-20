Coreea de Nord a testat cinci rachete balistice. Seulul denunță „provocări succesive”

Selen Osmanoglu
20 apr. 2026, 10:08
Foto: Hepta/DPA Images.
Cuprins
  1. Cinci rachete trase spre o zonă-țintă
  2. Testele, supervizate de Kim Jong Un
  3. Mesajul transmis de Phenian
  4. Context

Agenția oficială de presă din Coreea de Nord, KCNA, a confirmat luni că țara a efectuat teste cu rachete balistice cu rază scurtă de acțiune în ziua precedentă. Lansările au fost semnalate inițial de autoritățile din Seul și au fost prezentate de Phenian ca un succes militar.

Cinci rachete trase spre o zonă-țintă

Cinci rachete balistice tactice au fost lansate către o zonă-țintă situată în jurul unei insule aflate la aproximativ 136 de kilometri distanță, potrivit KCNA, scrie Agerpres.

Presa de stat a susținut că proiectilele au lovit o suprafață de 12,5 până la 13 hectare, cu „o densitate foarte mare”, demonstrând, potrivit autorităților nord-coreene, „puterea lor de luptă”.

Testele, supervizate de Kim Jong Un

Lansările au avut loc sub supravegherea liderului nord-coreean Kim Jong Un, conform informațiilor transmise de KCNA.

În ultimele săptămâni, Coreea de Nord a efectuat mai multe teste militare, inclusiv cu rachete balistice, rachete de croazieră antinavă și muniții cu dispersie, într-o serie de acțiuni care au atras atenția internațională.

Mesajul transmis de Phenian

Potrivit agenției oficiale, Kim Jong Un a subliniat importanța dezvoltării unor focoase cu fragmentație, afirmând că acestea pot crește capacitatea de atac de mare densitate și precizie.

„Dezvoltarea și punerea în funcțiune a diferitelor focoase de bombe cu fragmentație pot spori capacitatea de atac de mare densitate, permițând neutralizarea unei zone țintă specifice, precum și capacitatea de atac de înaltă precizie”, a transmis liderul nord-coreean, citat de KCNA.

Context

Aceste lansări reprezintă al șaselea test cu rachete balistice realizat de Coreea de Nord de la începutul anului, în contextul în care ONU interzice în principiu astfel de activități.

Potrivit autorităților sud-coreene, lansările au fost detectate duminică, iar Seulul a cerut Phenianului să oprească „provocările succesive” și să se îndrepte către dialog și pace.

Tensiunile din Peninsula Coreeană rămân ridicate, în condițiile în care programele militare ale Coreei de Nord continuă să genereze îngrijorări la nivel internațional.

