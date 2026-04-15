Tensiunile din Asia de Est cresc după ce Coreea de Nord a reacționat dur la poziția Japoniei privind programul său nuclear. Phenianul acuză Tokyo de „provocare gravă” și transmite că nu va renunța la arsenalul nuclear.

Reacție dură a Phenianului

Coreea de Nord a criticat miercuri Japonia, după ce aceasta și-a reafirmat opoziția față de programul nuclear nord-coreean în documentul oficial cunoscut drept „Cartea albastră”, scrie Agerpres.

Un oficial din Ministerul de Externe de la Phenian a transmis un mesaj ferm, preluat de presa de stat.

‘Această poziție constituie „o provocare gravă care încalcă drepturile suverane, interesele de securitate și drepturile de dezvoltare ale statului nostru sacru”‘.

Programul nuclear, „ireversibil”

Regimul de la Coreea de Nord a insistat că nu va renunța la armele nucleare, descriind strategia sa drept una „ireversibilă”.

‘Măsurile Coreei de Nord de a-și consolida capacitățile de apărare’ se încadrează ‘în dreptul la autoapărare’, potrivit comunicatului oficial.

Totodată, documentul japonez a fost criticat în termeni duri, fiind descris drept ‘țesută cu o logică de gangsteri’ și ‘absurdități’.

Ce a deranjat Japonia

În „Cartea albastră”, Japonia și-a exprimat din nou opoziția față de deținerea de arme nucleare de către Coreea de Nord. De asemenea, Tokyo și-a arătat îngrijorarea față de implicarea Phenianului în războiul din Ucraina, prin sprijinul oferit Rusia.

Cele două state nu au relații diplomatice oficiale, iar tensiunile sunt amplificate și de trecutul istoric, inclusiv perioada în care Japonia a colonizat Coreea (1910-1945).

Relații tensionate și în regiune

În același document, Japonia a schimbat și modul în care descrie China, retrogradând-o de la statutul de „unul dintre cei mai importanți parteneri” la cel de „vecin important”, pentru prima dată în ultimul deceniu.

Decizia reflectă deteriorarea relațiilor dintre cele două țări, pe fondul tensiunilor din regiune.

Posibile implicații pentru securitatea regională

Declarațiile vin într-un context geopolitic complicat, în care mai multe conflicte și alianțe pun presiune pe stabilitatea din Asia de Est. În plus, premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat recent că Japonia ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Taiwanului, teritoriu revendicat de China.