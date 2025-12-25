B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Coreea de Nord: Crăciun interzis și brazi decorați pe ascuns. Ce a povestit un fugar

Coreea de Nord: Crăciun interzis și brazi decorați pe ascuns. Ce a povestit un fugar

Selen Osmanoglu
25 dec. 2025, 10:57
Coreea de Nord: Crăciun interzis și brazi decorați pe ascuns. Ce a povestit un fugar
Imagine din Phenian, capitala Coreei de Nord. Sursă foto: Hepta - Zuma Press
Cuprins
  1. Brad decorat în secret, pe 25 decembrie
  2. Crăciunul, confundat cu Anul Nou
  3. Posturi radio ascultate sub pătură
  4. Evadarea din Coreea de Nord
  5. Viață nouă, în Coreea de Sud

Un bărbat care a reușit să fugă din Coreea de Nord a dezvăluit cum unele familii sărbătoreau în secret Crăciunul, deși această sărbătoare este interzisă de regim. Il-yong Ju spune că, în copilărie, familia sa decora un brad pe 25 decembrie, fără să știe inițial ce simbolizează.

Brad decorat în secret, pe 25 decembrie

Il-yong Ju a povestit că, atunci când era copil, bunicul său îl vizita în fiecare 25 decembrie și îl trimitea în pădure să taie un pin. Pomul era adus acasă și decorat cu bile din bumbac, potrivit Sky News.

„Acasă la mine, pur și simplu sărbătorim așa ceva. Dar nu știam despre ce era vorba în ziua aceea, pur și simplu, în fiecare 25 decembrie, bunicul ne cerea să facem asta. Bunicul ne-a învățat «hei, nepoțele, în celelalte țări, în afară de Coreea de Nord, în fiecare 25 decembrie, fac acest fel de brad și sărbătoresc această zi»”, a relatat Ju.

Crăciunul, confundat cu Anul Nou

Copilul și părinții săi nici măcar nu știau că sărbătoresc Crăciunul. Vecinii numeau pomul „yolka”, un brad asociat cu Anul Nou în lumea vorbitoare de limbă rusă.

Creștinismul fiind suprimat în Coreea de Nord, nimeni nu cunoștea originile reale ale tradiției. Din acest motiv, familia nu a fost reclamată autorităților și nu s-a confruntat cu pedepse.

„A fost posibil pentru că satul meu era foarte mic… avea doar 30 de gospodării și era foarte izolat de orașul principal”, a spus Ju.

Posturi radio ascultate sub pătură

Ulterior, Ju și familia sa au aflat ce este Crăciunul din transmisiuni radio clandestine de peste graniță. Deși extrem de periculos, ei ascultau un post creștin din Coreea de Sud, dimineața devreme, ținând radioul ascuns sub o pătură pentru a nu fi auzit din exterior.

Agenții statului efectuau controale neanunțate și verificau radiourile pentru a vedea frecvențele. Cei prinși că ascultă posturi străine riscau lagăre de muncă pe viață sau execuția.

Evadarea din Coreea de Nord

„Această emisiune radio a avut un mare impact asupra familiei mele. A fost cea care l-a motivat pe tatăl meu să fugă din Coreea de Nord. El a evadat primul. Când tatăl meu s-a stabilit în Coreea de Sud, ne-a trimis un intermediar. Așa că eu, mama mea și una dintre surorile mele am evadat în octombrie 2009”, a precizat Ju.

Viață nouă, în Coreea de Sud

În prezent, Il-yong Ju trăiește la Seul și este creștin declarat. În 2019, el s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă, căruia i-a povestit despre persecuțiile din Coreea de Nord.

Potrivit organizației Open Doors, care militează pentru drepturile creștinilor persecutați, Coreea de Nord este desemnată, în 2025, drept țara cu cele mai extreme forme de persecuție religioasă. Statul nord-coreean ocupă primul loc în acest clasament în fiecare an din 2002, cu excepția anului 2022, când a fost devansat de Afganistan.

