Coreea de Nord a deschis Jocurile Naționale de Iarnă din 2026, într-un moment în care sportivii săi lipsesc de pe scena olimpică internațională. Evenimentul are loc într-un context marcat de izolare sportivă, dar și de investiții simbolice în zone cu semnificație politică majoră.

Unde și cum se desfășoară Jocurile Naționale de Iarnă

Competiția a început miercuri în satul sportiv din zona Paektusan, în orașul Samjiyon, amplasat în munții din apropierea graniței cu China. Potrivit agenției oficiale KCNA, cluburi sportive ale instituțiilor de stat și marilor centre industriale concurează în peste 50 de probe.

Programul include cinci sporturi de iarnă, precum hocheiul pe gheață, patinajul artistic și schiul, evenimentul fiind prezentat drept o demonstrație a capacității interne de organizare sportivă. Jocurile Naționale înlocuiesc, practic, prezența Coreei de Nord la marile competiții internaționale din acest sezon.

De ce lipsesc sportivii nord-coreeni de la Olimpiada de iarnă

Coreea de Nord nu a obținut niciun loc de calificare pentru , rămânând în afara competiției olimpice, relatează . Ultima participare a avut loc în 2018, la PyeongChang, când delegația nord-coreeană a inclus 22 de sportivi.

Atunci, Jocurile au fost folosite și ca platformă pentru o rară apropiere diplomatică de Coreea de Sud, inclusiv printr-o echipă feminină mixtă de hochei. Ulterior, pandemia de COVID-19 a dus la restricționarea severă a participării la competiții externe.

În plus, Pyongyang a fost suspendată din Comitetul Olimpic Internațional până la finalul anului 2022, după absența de la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo.

Ce rol joacă Samjiyon în strategia regimului

Alegerea orașului Samjiyon reflectă o strategie mai amplă a liderului Kim Jong Un de a promova proiecte de prestigiu în zona Muntelui Paektu. Regiunea are o importanță simbolică majoră și este prezentată ca destinație turistică de interes național, potrivit News.ro.

Potrivit KCNA, Kim Jong Un a participat recent la inaugurarea unor hoteluri de lux în zonă, semnalând eforturile de dezvoltare controlată. În plan sportiv, deși a obținut doar două medalii olimpice de iarnă în istorie, accentul rămâne pe competițiile interne.