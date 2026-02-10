B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop

Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop

Selen Osmanoglu
10 feb. 2026, 12:01
Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Executări și pedepse pentru mass-media sud-coreeană
  2. Legea anti-media din 2020 și pedepse extreme
  3. Expunerea copiilor la violență și „educație ideologică”
  4. Reacția comunității internaționale

Elevi și tineri nord-coreeni au fost executați sau trimiși în lagăre de muncă pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene și au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul Netflix „Squid Game”, potrivit unui raport Amnesty International. Represiunea, intensificată sub conducerea lui Kim Jong Un, face parte dintr-un efort sistematic de control ideologic și de intimidare a populației.

Executări și pedepse pentru mass-media sud-coreeană

Relatările se bazează pe 25 de interviuri aprofundate realizate în 2025 cu nord-coreeni care au fugit între 2012 și 2020, majoritatea având între 15 și 25 de ani. Unul dintre intervievați a povestit că elevii de liceu din provincia Yanggang au fost executați pentru că au vizionat „Squid Game”. Radio Free Asia a documentat o execuție similară în provincia Hamgyong de Nord, în 2021, scrie The New York Post.

Amnesty International notează că: „Luate împreună, aceste relatări din diferite provincii sugerează multiple execuții legate de seriale”.

Legea anti-media din 2020 și pedepse extreme

Legea nord-coreeană din 2020 prevede între 5 și 15 ani de muncă forțată pentru vizionarea sau deținerea de filme, seriale sau muzică sud-coreene, iar pedepsele sunt mai severe pentru distribuirea de conținut sau organizarea de vizionări în grup. Severitatea sancțiunilor depinde adesea de resursele financiare ale familiilor.

Choi Suvin, 39 de ani, care a fugit în 2019, a explicat: „Oamenii sunt prinși pentru aceeași faptă, dar pedeapsa depinde în totalitate de bani. Oamenii fără bani își vând casele pentru a plăti pentru a ieși din lagărele de reeducare”.

Expunerea copiilor la violență și „educație ideologică”

Mulți adolescenți erau obligați să asiste la execuții publice pentru a fi „educați ideologic”. Kim Eunju, 40 de ani, care a fugit în 2019, a povestit: „Când aveam 16, 17 ani, ne duceau la execuții și ne arătau totul. Oamenii erau executați pentru că se uitau la mass-media din Coreea de Sud sau o distribuiau”.

Unitatea specială „Grupul 109” efectuează percheziții la domiciliu și căutări pe stradă fără mandat, iar 15 intervievați au descris operațiunile acesteia. În ciuda riscurilor, mass-media străină rămâne larg răspândită prin stick-uri USB aduse ilegal din China.

Reacția comunității internaționale

Raportul Amnesty International confirmă brutalitatea regimului nord-coreean, care se aliniază altor documentări ale ONU și posturilor sud-coreene sau finanțate de SUA privind execuții publice și condamnări la lagăre de muncă pentru consumul de conținut media interzis.

Sarah Brooks, director regional adjunct al Amnesty International, a declarat: „Aceste mărturii arată cum Coreea de Nord aplică legi distopice, care înseamnă că vizionarea unui serial sud-coreean te poate costa viața — dacă nu îți permiți să plătești”.

