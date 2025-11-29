Coreea de Nord își încurajează soldații trimiși să lupte alături de Rusia să folosească grenade pentru a se sinucide dacă capturarea lor este iminentă de către armata ucraineană. Mai mult, astfel de gesturi extreme sunt lăudate și descrise drept acte de eroism.

Metodele prin care sunt convinși soldații din Coreea de Nord să-și pună capăt vieții

De la începutul invaziei la scară largă, Phenianul și-a consolidat relația cu Moscova, furnizând arme și desfășurând trupe nord-coreene pentru a sprijini războiul Rusiei în Ucraina.

Armata nord-coreeană evidențiază „serviciile eroice” ale soldaților care sinucis prin detonarea grenadelor, în loc să fie luați prizonieri de armata ucraineană, a declarat o sursă pentru Daily NK. Potrivit publicației media, astfel de mesaje sunt transmise în timpul cursurilor de politice, la care soldații nord-coreeni trebuie să participe de două ori pe săptămână.

În timpul acestor sesiuni, instructorii susțin că armata nord-coreeană „a obținut un record de distincție nemaiîntâlnit nici măcar de soldații ruși”. De asemenea, e lăudată dăruirea trupelor care au murit executând ordinele dictatorului nord-coreean, Kim Jong-un.

Armata promovează, de asemenea, sloganuri care glorifică astfel de sacrificii, inclusiv „dacă îți dai viața, vei trăi veșnic” și „hai să învățăm de la războinicii care s-au aruncat în aer”.

Cazuri de soldați nord-coreeni care s-au aruncat în aer pe frontul ucrainean au fost deja documentate de forțele ucrainene. La începutul anului 2025, Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au publicat un videoclip care arată un soldat nord-coreean care se sinucide prin detonarea unei grenade pentru a evita capturarea de către trupele ucrainene.

Câți soldați nord-coreeni luptă alături de Rusia, în Ucraina

Phenianul a trimis aproximativ 11.000-12.000 de soldați în Rusia la sfârșitul anului 2024 pentru a ajuta la respingerea avansului Ucrainei în regiunea Kursk. Între timp, oficialii ucraineni au estimat contribuția Coreei de Nord la 20.000-30.000 de soldați, a declarat un diplomat occidental de rang înalt pentru .

Mass-media rusă a relatat recent că trupe nord-coreene au fost desfășurate în regiunea Zaporijia, dar oficialii ucraineni au negat informațiile.

Moscova a vorbit, în repetate rânduri, despre rolul important al trupelor nord-coreene în război, în timp ce Kim a recunoscut că armata sa luptă alături de în Ucraina.