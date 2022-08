Cozi imense la magazinele H&M din Moscova. Celebrul lanț de magazine se retrage definitiv de pe piața rusă

Lanţul de magazine de îmbrăcăminte H&M a redeschis marţi magazinele din Moscova pentru a-şi vinde stocurile rămase înainte de a ieşi definitiv de pe piaţa rusă, relatează

Oamenii au format cozi uriașe în fața unui magazin H&M din centrul comercial Aviapark din Moscova, potrivit imaginilor postate pe Telegram de către postul de ştiri Baza.

Moscow: The queue in front of H&M

Grupul H&M, care s-a deschis în Rusia în 2009 şi deţine mărci precum Monki, Weekday, Cos şi Cheap Monday, şi-a în martie. Compania a anunţat că îşi închide definitiv activitatea în Rusia patru luni mai târziu, potrivit The Moscow Times.

Toate magazinele H&M din 65 de oraşe din Rusia sunt aşteptate să se redeschidă pentru a vinde stocurile rămase în următoarele săptămâni.

🇷🇺 You want to make 💰, Go to Russia.

And here is the queue at the at H&M (Moscow)

🛍 In , there was a long line of people who wanted to buy clothes at H&M.

— Black Russian (@BlackRussian84)