Acasa » Externe » Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii

Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii

Adrian Teampău
07 ian. 2026, 11:34
Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Tensiunile cresc între SUA și Rusia
  2. Rusia se declară îngrijorată

Tensiunile dintre Washington și Moscova cresc în contextul operațiunii militare din Venezuela, pentru capturarea lui Nicolas Maduro. Rusia a trimis un submarin care să asigure protecția unui petrolier pe care americanii încearcă să-l confiște.

Tensiunile cresc între SUA și Rusia

Rusia a trimis un submar care să escorteze un petrolier pe care SUA au încercat să-l captureze în largul coastei Venezuelei. Informația, relatată de publicația The Wall Street Journal (WSJ), indică faptul că tensiunile între Washington și Moscova sunt în creștere.

Ziarul, care citează o sursă oficială, arată că, pe lângă submarin, Rusia a trimis și alte resurse navale pentru a escorta petrolierul, cunoscut anterior sub numele de „Bella 1”.  Inițial această navă naviga sub pavilionul Guyanei. Timp de două săptămâni, petrolierul a încercat să evite blocada impusă de Washington navelor sancţionate în apropierea Venezuelei. Scopul a fost să încarce petrol venezuelean.

Ulterior, și-a început călătoria spre Iran, iar autoritățile americane suspectează că ar avea legătură cu gruparea libaneză şiită Hezbollah. Garda de Coastă a SUA a urmărit-o în Atlantic, în cadrul unei operațiuni de confiscare a flotei de petroliere care transportă ţiţei ilicit în întreaga lume. Este vorba despre așa-numita flotă fantomă care transferă inclusiv petrol rusesc, aflat sub sancțiune.

În timpul urmăririi, echipajul a pictat un steag rusesc pe o parte a petrolierului, l-a redenumit „Marinera” şi l-a reînmatriculat sub pavilion rusesc.

Rusia se declară îngrijorată

Rusia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la confiscarea unor petroliere care transportă petrolul său ilicit, de către autoritățile navale americane. Astfel de acțiuni amplifică tensiunile între cele două state. Drept urmare, autoritățile moscovite au permis navelor din flota fantomă să se înregistreze în Rusia fără inspecţie sau alte formalităţi, potrivit experţilor consultaţi de WSJ.

În ce privește acest petrolier, oficialii ruși au cerut Statelor Unite să înceteze urmărirea acestui petrolier. Ministerul de Externe rus a transmis că urmăreşte cu îngrijorare situaţia din jurul petrolierului, potrivit altor trei oficiali americani care au vorbit cu ziarul.

Garda de Coastă a SUA a continuat urmărirea, în Atlanticul de Est, unde navighează acum petrolierul, la aproximativ 300 de mile sud de Islanda, îndreptându-se spre Marea Nordului.

Potrivit unor surse consultate de Fox News, Pentagonul monitorizează din Irlanda şi Regatul Unit mişcările petrolierului. Armata americană a desfăşurat avioane de patrulare maritimă P-8 Poseidon în aşteptarea unui posibil abordaj.

